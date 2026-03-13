Chiến sự Nga-Ukraine 13-3: Nga tập kích diện rộng, nhắm hạ tầng năng lượng và giao thông Kiev; Có tin Ukraine tập kích một trong những trạm dầu lớn nhất ở miền nam Nga 13/03/2026 07:57

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các mặt trận; Moscow tuyên bố tập kích diện rộng Ukraine; Có tin Ukraine tập kích một trong những trạm dầu lớn nhất ở miền nam Nga.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích một trong những trạm dầu lớn nhất ở miền nam Nga?

Ngày 12-3, tờ Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành tập kích cơ sở hạ tầng tại trạm bơm dầu Tikhoretsk thuộc vùng Krasnodar (Nga).

Đây là một trong những trung tâm hậu cần dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam nước Nga.

"Cuộc tập kích hôm nay vào trung tâm dầu mỏ Tikhoretsk - nhánh cung cấp duy nhất vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến Novorossiysk - đã giáng một đòn mạnh vào hệ thống hậu cần dầu mỏ của đối phương" - nguồn tin khẳng định.

Ảnh chụp màn hình từ một đoạn video được cho là ghi lại vụ cháy lớn tại trạm bơm dầu Tikhoretsk ở vùng Krasnodar (Nga) ngày 12-3. Ảnh: Telegram/Supernova

Theo nguồn tin này, chiến dịch do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alfa trực thuộc SBU thực hiện, nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng của trạm bơm dầu tại thị trấn Tikhoretsk. Khu vực này là một phần của trung tâm dầu mỏ lớn, bao gồm một kho chứa và cảng tiếp nhận, chuyên xử lý nhiên liệu và các sản phẩm hóa dầu của Nga.

Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dường như có nhiều điểm cháy tại hiện trường, rất có thể xuất phát từ các bồn chứa nhiên liệu.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Ukraine cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại cảng Novorossiysk của Nga. SBU cho biết đây là chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Cũng theo nguồn tin từ SBU, các chiến dịch thâm nhập này được triển khai nhằm cắt đứt chuỗi cung ứng, gây khó khăn cho quá trình vận chuyển nhiên liệu đến các cảng của Nga. Qua đó, buộc Moscow phải thay đổi các tuyến hậu cần, góp phần làm suy yếu năng lực duy trì chiến sự của nước này.

Phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 30 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ trên bầu trời vùng Krasnodar.

Trụ sở tác chiến của khu vực cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống khuôn viên một kho dầu tại quận Tikhoretsk thuộc vùng Krasnodar, gây ra vụ cháy trên diện tích khoảng 150 m².

Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Tổng cộng 83 nhân viên cùng 26 phương tiện chữa cháy đã được huy động để xử lý sự cố, theo hãng thông tấn TASS.

Giao tranh ác liệt toàn chiến tuyến Ukraine, hơn 120 cuộc đụng độ

Ngày 12-3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết toàn tuyến mặt trận đã ghi nhận 122 cuộc đụng độ. Trong đó, Huliaipole và Kostiantynivka là hai "chảo lửa" giao tranh ác liệt nhất với tổng cộng 44 đợt tiến công từ phía Nga, theo hãng tin Ukrinform.

Theo cập nhật tối 12-3, lực lượng Nga tiếp tục duy trì áp lực hỏa lực cường độ cao. Thống kê trong ngày cho thấy đối phương đã tiến hành 54 đợt không kích sử dụng 191 bom dẫn đường, huy động hơn 4.100 UAV cảm tử và thực hiện gần 3.000 đợt pháo kích vào các vị trí của Ukraine.

Giao tranh diễn ra trên nhiều hướng của mặt trận, bao gồm Kupiansk, Lyman, Sloviansk và Pokrovsk. Lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga, trong khi một số cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn vào cuối ngày.

Theo phía Kiev, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tổ chức phản kích, đánh trúng nhiều mục tiêu chiến lược của đối phương, bao gồm một tổ hợp tên lửa S-300, trạm radar và các kho đạn dược.

Nga tuyên bố tập kích diện rộng Ukraine

Ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng và giao thông của Ukraine, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Kiev trên toàn tuyến, TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo bản cập nhật về chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.325 binh sĩ trong các cuộc giao tranh trên khắp các mặt trận chỉ trong ngày qua.

Lực lượng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đồng loạt tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thông, cũng như các điểm tập kết tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 149 vị trí.

Khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến Trung tâm và miền Đông ghi nhận cường độ giao tranh ác liệt nhất.

Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm tuyên bố loại khỏi vòng chiến hơn 340 binh sĩ Ukraine, trong khi Nhóm tác chiến miền Đông gây thương vong cho hơn 300 binh sĩ, phá hủy nhiều khí tài trong đó có pháo phản lực phóng loạt Vampire do CH Czech sản xuất.

Tại các khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến miền Bắc, Tây, Nam và Dnepr cũng báo cáo gây thương vong tổng cộng hơn 685 binh sĩ Kiev, phá hủy hàng loạt xe tăng, xe bọc thép M113 do Mỹ sản xuất và hệ thống radar phản pháo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Moscow thông báo đã đánh chặn thành công 3 bom dẫn đường, 6 quả rocket từ hệ thống HIMARS và bắn hạ tới 447 UAV của Ukraine trong ngày.