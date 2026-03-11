Điện Kremlin: Ukraine không thể phóng tên lửa Storm Shadow sang TP Bryansk của Nga nếu Anh không giúp 11/03/2026 18:15

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga nhận thức được rằng các cuộc tấn công của Ukraine bằng tên lửa Storm Shadow sẽ không thể thực hiện được nếu không có các chuyên gia người Anh.

Ngày 11-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng cuộc tấn công của Ukraine vào TP Bryansk của Nga bằng tên lửa Storm Shadow vào một ngày trước đó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia Anh, theo đài RT.

“Rõ ràng, việc phóng những tên lửa này sẽ không thể thực hiện được nếu không có các chuyên gia người Anh. Chúng tôi nhận thức được điều này, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó, và tất nhiên, chúng tôi đang tính đến yếu tố này” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng các cuộc tấn công một lần nữa cho thấy sự cần thiết của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vì sự thành công của chiến dịch sẽ đảm bảo rằng “những hành động như vậy của chế độ Kiev sẽ không tiếp diễn”.

“Một trong những mục tiêu là phi quân sự hóa Kiev và tước bỏ khả năng thực hiện các cuộc tấn công như thế này” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy tại Bryansk (Nga), vốn chuyên sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa Moscow.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, mục tiêu là nhà máy Kremniy El - một trong những nhà sản xuất vi điện tử lớn của Nga đặt tại Bryansk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Storm Shadow phóng từ trên không.

Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk - ông Aleksandr Bogomaz cho biết vụ tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và 42 người bị thương, đồng thời lên án vụ tấn công là một “hành động khủng bố vô nhân đạo”.

Sau đó, ông Bogomaz xác nhận rằng vụ tấn công có sử dụng một số lượng tên lửa Storm Shadow không xác định, loại tên lửa có tầm bắn lên tới 560 km. Bryansk nằm cách biên giới Ukraine chỉ hơn 100 km.

Anh chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga.