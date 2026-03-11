Chiến sự Trung Đông: Iran-Israel đánh mạnh lẫn nhau; Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo viễn cảnh 'biển lửa'; Iran tuyên bố tấn công cơ quan tình báo Israel 11/03/2026 19:55

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo viễn cảnh cả khu vực chìm trong 'biển lửa'; Iran tuyên bố tấn công cơ quan tình báo Israel; Tehran nhấn mạnh không lít dầu nào qua được eo biển Hormuz nếu phục vụ Mỹ và Israel; Ông Putin trao đổi với Tổng thống UAE về xung đột Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông chiều 11-3 tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Iran tuyên bố tấn công cơ quan tình báo Israel

. Chiều 11-3, hãng thông tấn IRNA đưa tin rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa triển khai làn sóng tên lửa thứ 39 nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong khuôn khổ chiến dịch tấn công trả đũa đang diễn ra.

Trước đó, theo hãng tin Al Jazeera, IRGC cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Kuwait.

Theo tuyên bố của IRGC, các mục tiêu bị tấn công gồm căn cứ trực thăng al-Udairi, căn cứ hải quân Mohammed al-Ahmad và căn cứ không quân Ali al-Salem.

Trong cùng tuyên bố, IRGC cũng nói rằng đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ hải quân tại Bahrain, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Đoạn video ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái (UAV) được cho là nhằm vào Aman - cơ quan tình báo quân sự của Israel. Nguồn: RT/ Akhbare Fori

Quân đội Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào Aman - cơ quan tình báo quân sự của Israel, một căn cứ hải quân tại thành phố cảng Haifa ở miền bắc nước này, cùng một hệ thống radar của Israel.

. Trong khi đó, tờ The Times of Israel đưa tin rằng còi báo động phòng không đã vang lên tại khu vực miền trung Israel, một số vùng ở phía bắc và cả khu Bờ Tây, buộc người dân phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Theo các thông tin ban đầu, không có thương vong được ghi nhận trong đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran nhằm vào Israel. Theo đánh giá sơ bộ của quân đội Israel, chỉ một số lượng nhỏ tên lửa được phóng đi và nhiều khả năng đã bị hệ thống phòng không đánh chặn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Không quân Israel đã bắt đầu một làn sóng không kích “quy mô lớn” mới trên khắp Iran.

Theo quân đội Israel, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran.

Cùng thời điểm, Không quân Israel cũng tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon.

Các vệt tên lửa xuất hiện trên bầu trời thành phố Netanya (Israel) trong đợt tấn công tên lửa mới của Iran ngày 11-3. Ảnh: AFP

. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến 570 người thiệt mạng tại nước này kể từ khi chiến sự Trung Đông lan sang Lebanon vào ngày 2-3.

Theo số liệu do bộ này công bố, trong số những người thiệt mạng có 439 nam giới, 45 phụ nữ và 86 trẻ em. Thống kê cũng cho biết 14 nhân viên y tế nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Iran: Không lít dầu nào qua được eo biển Hormuz nếu phục vụ Mỹ và Israel

Theo đài RT, một phát ngôn viên quân sự Iran cảnh báo rằng Tehran sẽ không cho phép bất kỳ lít dầu nào rời Trung Đông qua eo biển Hormuz nếu chúng mang lại lợi ích cho Mỹ, Israel và các đồng minh của họ.

Quan chức này cũng tuyên bố bất kỳ tàu chở dầu nào hướng tới các nước này sẽ bị coi là “mục tiêu hợp pháp”.

“Các ông không thể cố ép giá dầu và năng lượng xuống. Hãy chuẩn bị cho [kịch bản] giá dầu lên mức 200 USD/thùng đi” - vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Mỹ và Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo viễn cảnh cả Trung Đông chìm trong “biển lửa”

Theo kênh France 24, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng cuộc chiến đang lan rộng tại Trung Đông cần phải được chấm dứt trước khi cuốn toàn bộ khu vực vào vòng xoáy xung đột và gây tổn hại ngày càng lớn cho kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - ông Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: ANADOLU

“Cuộc chiến này phải được ngăn chặn trước khi nó leo thang lớn hơn và hoàn toàn nhấn chìm khu vực trong biển lửa” - ông Erdogan nói, đồng thời mô tả Trung Đông đang “một lần nữa chìm trong mùi máu và thuốc súng”.

Ông Erdogan kêu gọi giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao.

“Nếu ngoại giao được trao cơ hội, điều đó hoàn toàn có thể” - ông nhấn mạnh, thêm rằng Ankara hiện đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Ông Putin trao đổi với Tổng thống UAE về xung đột Trung Đông

Ngày 11-3, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình xung đột tại Trung Đông với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan, theo RT.

Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt leo thang xung đột tại Trung Đông và giải quyết khủng hoảng trong khu vực bằng con đường ngoại giao.