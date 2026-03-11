Giá dầu giảm sâu rồi bật tăng mạnh khi Mỹ ‘viết rồi xoá’ tin đã hộ tống tàu dầu ở eo biển Hormuz 11/03/2026 06:05

(PLO)- Giá dầu biến động mạnh liên quan bài đăng trên tài khoản X - được xóa sau đó - của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright rằng “Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz".

Giá dầu biến động mạnh trong ngày 10-3 khi các thông tin trái chiều về hoạt động vận chuyển tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thô giảm trong phần lớn buổi sáng rồi tăng trở lại vào buổi chiều (theo giờ Mỹ), đài NBC News đưa tin.

Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ có lúc giảm tới 19%, xuống dưới 77 USD/thùng. Tuy nhiên, đà giảm sau đó quay đầu và West Texas Intermediate tăng trở lại lên khoảng 89 USD/thùng vào lúc 16 giờ chiều 9-3 (giờ miền Đông Mỹ, tức 3 giờ sáng 11-3 theo giờ Việt Nam).

Dầu Brent chuẩn quốc tế cũng có lúc giảm 17% xuống dưới 80 USD/thùng, trước khi tăng trở lại lên hơn 90 USD/thùng.

Một trạm xăng ở TP San Francisco, bang California (Mỹ). Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg

Đà giảm của giá dầu được thúc đẩy mạnh sau một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, sau đó đã bị xóa và bị Nhà Trắng bác bỏ.

Ông Wright viết trên mạng xã hội X rằng “Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm dòng chảy dầu mỏ tiếp tục tới thị trường toàn cầu”.

Một người phát ngôn của cơ quan này cho biết lỗi xuất phát từ “nhân viên Bộ Năng lượng”, khi họ “ghi chú sai” cho một đoạn video của ông Wright.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên: “Hải quân Mỹ hiện chưa hộ tống bất kỳ tàu chở dầu hay tàu nào”.

Bà Leavitt cũng cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cung cấp sự hộ tống cho các tàu thuyền đi qua eo biển này.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết lãnh đạo Nhóm G7 dự kiến sẽ họp trực tuyến vào ngày 11-3 “để thảo luận về sự phối hợp” liên quan nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các bộ trưởng năng lượng G7 đã họp vào ngày 10-3 để bàn các phương án ứng phó việc giá dầu thô tăng mạnh, nhưng sau đó họ không công bố việc xả dầu từ kho dự trữ chiến lược - biện pháp được xem là phản ứng tuyến đầu nhằm trấn an thị trường toàn cầu.

Sau cuộc họp G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, người cũng phụ trách chính sách năng lượng, cho biết các quan chức đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế “xem xét các chi tiết mà chúng ta có thể sử dụng nếu quyết định huy động kho dự trữ dầu quốc tế nhằm ổn định thị trường”.

Một quan chức Mỹ nói với NBC News trong tuần này rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét nhiều phương án khác nhằm kéo giảm giá năng lượng, bao gồm hạn chế xuất khẩu của Mỹ, can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai và nới lỏng một số quy định của Đạo luật Jones - quy định yêu cầu nhiên liệu vận chuyển trong nước chỉ được chở trên các tàu treo cờ Mỹ.

Nhà Trắng cũng nhiều lần khẳng định rằng đợt tăng vọt của giá năng lượng chỉ mang tính “ngắn hạn” và sẽ giảm xuống sau khi các mục tiêu của cuộc chiến được đạt được.