Chiến sự Trung Đông ngày 12: Mỹ làm rõ yêu cầu ‘đầu hàng vô điều kiện’, tuyên bố tấn công loạt tàu hải quân Tehran; Triều Tiên lên tiếng về tân Lãnh tụ Tối cao Iran 11/03/2026 07:10

(PLO)- Israel tiếp tục tung đòn vào Tehran, Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ; Mỹ nói phá hủy nhiều tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz; Triều Tiên lên tiếng việc Iran có tân Lãnh tụ Tối cao.

Chiến sự Trung Đông ngày qua tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Israel tiếp tục tung đòn vào Tehran, Iran bắn tên lửa vào căn cứ Mỹ

. Ngày 10-3, quân đội Israel cho biết đã phát động 2 làn sóng không kích nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đài CNN đưa tin.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các đòn tấn công nhằm vào thủ đô Tehran và thành phố Tabriz, nhắm mục tiêu các “trung tâm chỉ huy nơi các thành viên của chế độ khủng bố Iran hoạt động”.

Israel cho biết đã đánh trúng một cơ sở quân sự và một khu phức hợp lớn tại Tabriz thuộc lực lượng bán quân sự Basij của Iran. Quân đội Israel nói các cuộc tấn công được thực hiện nhằm làm suy yếu các năng lực nền tảng và hệ thống tác chiến cốt lõi của chính quyền Iran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Israel phóng đạn đánh chặn các tên lửa do Iran bắn tới, nhìn thấy trên bầu trời miền trung Israel ngày 9-3. Ảnh: Yossi Aloni/ Flash90

. Các phóng viên của hãng tin AFP tại Tehran cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ mới vào tối 10-3.

Theo AFP, các vụ nổ được nghe thấy tại khu vực phía bắc và phía tây Tehran, thậm chí làm rung chuyển căn hộ của một phóng viên. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về mục tiêu bị tấn công.

. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tasnim, IRGC cho biết đã phóng “một loạt lớn” tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain cùng 3 cơ sở khác của Mỹ tại khu vực Kurdistan của Iraq.

. Ở diễn biến liên quan, kênh Al Jazeera Arabic cho biết còi báo động đã vang lên tại nhiều nơi ở Jordan, bao gồm thủ đô Amman và thành phố cảng Aqaba.

. Tại Mỹ, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết khoảng 140 binh sĩ Mỹ đã bị thương kể từ khi Washington bắt đầu các chiến dịch quân sự trong khu vực, trong đó 8 người bị thương nặng.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cáo buộc Mỹ và Israel đã cố tình nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát.

. Cùng ngày, hãng thông tấn IRNA đưa tin cơ quan tình báo Iran đã bắt giữ 30 người, trong đó có một công dân nước ngoài, với cáo buộc làm gián điệp và hợp tác với các thế lực thù địch.

Mỹ nói phá hủy nhiều tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi, tại khu vực gần eo biển Hormuz trong ngày 10-3.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng tải video ghi lại một số cuộc tấn công lên mạng xã hội X.

Ảnh chụp màn hình video do CENTCOM đăng trên mạng xã hội X ngày 10-3, được cho là ghi lại cảnh Mỹ phá huỷ nhiều tàu hải quân Iran.

Trước đó cùng ngày, CNN dẫn 2 nguồn tin am hiểu tình báo Mỹ cho biết Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải được xem là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng: “Nếu Iran đã rải bất kỳ quả mìn nào ở eo biển Hormuz - và chúng tôi chưa có báo cáo xác nhận điều đó - thì chúng tôi yêu cầu chúng phải được gỡ bỏ ngay lập tức”.

Sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trên X rằng theo chỉ đạo của tổng thống, CENTCOM đang tiêu diệt các tàu rải thủy lôi chưa hoạt động của Iran tại eo biển Hormuz.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nhà Trắng: Ông Trump không loại trừ khả năng đưa quân Mỹ vào Iran

Ngày 10-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ bất kỳ phương án nào trong cuộc chiến với Iran, bao gồm cả khả năng triển khai bộ binh Mỹ.

Bà cũng cho biết Nhà Trắng chưa muốn xác nhận các thông tin về tính toán của tổng thống.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vị phát ngôn viên cũng làm rõ các yêu cầu về “đầu hàng vô điều kiện” đối với Iran.

Theo bà Leavitt, khi ông Trump nói Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”, điều đó không có nghĩa Tehran sẽ phải công khai tuyên bố như vậy.

“Ý của tổng thống là các lời đe dọa của Iran sẽ không còn được hậu thuẫn từ kho tên lửa đạn đạo, thứ giúp nước này che chắn cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân” - bà Leavitt nói.

Theo bà, Tổng thống Trump sẽ là người quyết định thời điểm Iran được coi là đã ở trong tình trạng “đầu hàng vô điều kiện”, khi nước này không còn gây ra mối đe dọa trực tiếp và đáng tin cậy đối với Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” như một điều kiện để tiến tới bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Lãnh sự quán Nga tại Isfahan bị hư hại sau vụ tấn công ở Iran

Ngày 10-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Isfahan của Iran đã bị hư hại do các cuộc pháo kích xảy ra hồi cuối tuần rồi, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo bà Zakharova, vụ nổ xảy ra khi văn phòng lãnh đạo tỉnh Isfahan gần đó bị tấn công, khiến nhiều cửa sổ tại tòa nhà lãnh sự quán cũng như các căn hộ nơi nhân viên sinh sống bị vỡ. Một số nhân viên thậm chí bị hất văng bởi sức ép từ vụ nổ, nhưng may mắn không có ai thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cho rằng xung đột tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang, kéo theo việc ngày càng nhiều quốc gia và người dân vô tội bị ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp.

“Điều này thể hiện rõ ở việc các cơ quan ngoại giao và lãnh sự nước ngoài trong khu vực cũng trở thành mục tiêu tấn công, và số vụ việc như vậy đang gia tăng” - bà nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow yêu cầu tất cả các bên trong xung đột tôn trọng tính bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao, vì các cuộc tấn công vào những địa điểm này là vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga đồng thời kêu gọi các bên lập tức chấm dứt đối đầu quân sự và quay trở lại bàn đàm phán.

Triều Tiên lên tiếng việc Iran có tân Lãnh tụ Tối cao

Ngày 10-3, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, theo hãng thông tấn KCNA.

Bình Nhưỡng cho rằng những động thái này đang phá hoại nền tảng hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời làm gia tăng bất ổn trên toàn cầu.

Vị phát ngôn viên cũng đề cập việc Hội đồng Chuyên gia của Iran gần đây đã bầu được tân Lãnh tụ Tối cao, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng tôn trọng quyền và lựa chọn của người dân Iran trong việc chọn lãnh tụ tối cao của chính mình.