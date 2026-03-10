Ông Trump cảnh báo đánh mạnh 'gấp 20 lần' nếu Iran chặn dầu qua eo biển Hormuz 10/03/2026 16:16

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran không được cản trở dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Ông Trump viết rằng nếu Iran thực hiện bất kỳ hành động nào làm gián đoạn việc vận chuyển dầu qua khu vực này, Tehran sẽ phải hứng chịu phản ứng quân sự từ Washington “mạnh gấp 20 lần” so với những gì nước này từng trải qua trước đây.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội Mỹ có thể dễ dàng phá hủy những mục tiêu mà ông gọi là “có thể bị tiêu diệt dễ dàng”, đến mức khiến Iran gần như không thể tái thiết đất nước như một quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cũng dùng những lời lẽ mạnh mẽ khi nói rằng “cái chết, lửa và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống” Iran nếu kịch bản đó xảy ra, nhưng bày tỏ hy vọng tình huống này sẽ không xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Trump cho rằng việc Mỹ bảo vệ tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng là “một món quà” dành cho Trung Quốc và các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu đi qua khu vực này.

“Hy vọng đây sẽ là cử chỉ được trân trọng” - ông Trump viết.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ quốc gia Ả Rập hoặc châu Âu nào trục xuất các đại sứ Israel và Mỹ khỏi lãnh thổ của mình sẽ được phép đi lại không hạn chế qua Eo biển Hormuz bắt đầu từ ngày 10-3.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, IRGC cho biết các quốc gia đó sẽ có “quyền và tự do đầy đủ” để đi qua tuyến đường thủy chiến lược này nếu họ cắt đứt quan hệ ngoại giao với cả Israel và Mỹ.

Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn IRGC - ông Ali Mohammad Naeini nói rằng lực lượng vũ trang Iran đang “chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz”, và việc kết thúc chiến tranh “nằm trong tay Iran”.

“Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực Eo biển Hormuz và đang chờ tàu sân bay Gerald Ford” - ông Naeini nói.

Ông Naeini đồng thời cảnh báo rằng nếu các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn, Iran “sẽ không cho phép xuất khẩu dù chỉ một lít dầu nào từ khu vực”.