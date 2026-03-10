Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành

Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.
Đây là buổi tiếp xúc cuối cùng của đơn vị bầu cử này.
Cử tri mong quy hoạch hạ tầng sân bay khoa học
Cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết bản thân đã chứng kiến quá trình đổi mới của TP.HCM và đất nước. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của thành phố.
Theo cử tri, sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên khu vực này thường xuyên ùn tắc.
Cử tri mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thúc đẩy tiến độ các giải pháp giao thông, tổ chức giao thông khoa học để giảm áp lực cho địa bàn.
Đồng thời, thành phố cần tăng cường kết nối hiệu quả giữa các tuyến metro, hệ thống trung chuyển với sân bay.
Bên cạnh đó, ông Mộc đề nghị thành phố quy hoạch thêm các bãi đậu xe quanh sân bay, bãi xe ngầm. Thực trạng hiện nay là xe máy công nghệ đậu đỗ tràn lan gây khó khăn cho lưu thông.
Với lợi thế gần sân bay, cử tri mong thành phố phát triển khu vực Tân Sơn Hòa theo hướng trung tâm thương mại - dịch vụ. Điều này nhằm tạo thêm việc làm, động lực phát triển và thuận tiện cho du khách di chuyển.
Hạ tầng giao thông quanh sân bay 'có sự rối rắm'
Thay mặt tổ đại biểu và với tư cách Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang khẳng định các ý kiến của cử tri là hành trang quý giá cho quá trình hoạt động của mỗi đại biểu.
Về hạ tầng khu vực sân bay, Bí thư Thành ủy đồng tình và nhìn nhận hệ thống giao thông kết nối hiện nay "đúng là có sự rối rắm".
Theo ông, khu vực này chưa có sự kết nối loại hình giao thông đặc biệt, hành khách tại các nhà ga T1, T2, T3 phải đi vòng rất xa mới đón được xe, rất bất tiện.
"Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ. Mong người dân chia sẻ vì chưa có sự đồng bộ như mong muốn", ông nói.
Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, TP.HCM đang giải bài toán kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành. Đây là nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho thành phố nhằm liên kết hai sân bay bằng hệ thống giao thông hiện đại.
Để thực hiện, TP.HCM đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn. Mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 6 tuyến metro, trong đó hai tuyến đi qua khu vực này. Trước mắt, khi tuyến Bến Thành - Tham Lương hoàn thành, hành khách có thể kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt với quãng đường khoảng 2 km.
Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng cho biết đã yêu cầu khởi công tuyến metro số 6 trong năm nay. Tuyến này đi từ khu vực sân bay qua trung tâm thành phố.
Theo ông Trần Lưu Quang, về lâu dài có thể tính toán hai kịch bản: tàu chạy thẳng giữa hai sân bay không dừng ga trung gian (khoảng 30 phút) hoặc tàu có dừng ở các ga.
"Mai mốt người dân có thể đi tuyến metro số 6 từ Tân Sơn Nhất ra Bến Thành, Thủ Thiêm rồi đi Long Thành. Nếu lưu lượng hành khách đủ, có thể có những chuyến tàu chạy thẳng. Tổng Bí thư Tô Lâm giao kết nối hai sân bay trong 30 phút, tôi nghĩ nếu chạy thẳng thì chúng ta đáp ứng được", Bí thư Thành ủy chia sẻ.
Ông Quang cho rằng bài toán kết nối hai sân bay phải được tính toán kỹ lưỡng, song song với việc nâng cấp hệ thống đường bộ. Ông ghi nhận ý kiến về bãi xe ngầm nhưng nhìn nhận đây là vấn đề khó, kinh phí tốn kém nên nhà đầu tư chưa mặn mà.
Bí thư Thành ủy cho rằng ở nhiều quốc gia, sân bay luôn đi kèm hạ tầng dịch vụ như trung tâm logistics, khách sạn. Vì vậy, khu vực quanh sân bay cần được quy hoạch bài bản, phù hợp với định hướng phát triển chung.
Hiện nay, TP.HCM đang xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể do đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện với kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm nay sẽ có sản phẩm hoàn chỉnh.
Năm người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.
Đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.