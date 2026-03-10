Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ phương án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành 10/03/2026 12:35

(PLO)- Về ý kiến của cử tri về hạ tầng khu vực sân bay, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận hệ thống giao thông kết nối hiện nay còn rối rắm, thiếu sự đồng bộ…

Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

Đây là buổi tiếp xúc cuối cùng của đơn vị bầu cử này.

Buổi tiếp xúc có sự tham dự của 250 cử tri trên địa bàn 2 phường. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri mong quy hoạch hạ tầng sân bay khoa học

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết bản thân đã chứng kiến quá trình đổi mới của TP.HCM và đất nước. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển hạ tầng của thành phố.

Theo cử tri, sau 8 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực trong tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên khu vực này thường xuyên ùn tắc.

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc, phường Tân Sơn Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thúc đẩy tiến độ các giải pháp giao thông, tổ chức giao thông khoa học để giảm áp lực cho địa bàn.

Đồng thời, thành phố cần tăng cường kết nối hiệu quả giữa các tuyến metro, hệ thống trung chuyển với sân bay.

Bên cạnh đó, ông Mộc đề nghị thành phố quy hoạch thêm các bãi đậu xe quanh sân bay, bãi xe ngầm. Thực trạng hiện nay là xe máy công nghệ đậu đỗ tràn lan gây khó khăn cho lưu thông.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu trước thời điểm tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Với lợi thế gần sân bay, cử tri mong thành phố phát triển khu vực Tân Sơn Hòa theo hướng trung tâm thương mại - dịch vụ. Điều này nhằm tạo thêm việc làm, động lực phát triển và thuận tiện cho du khách di chuyển.

Hạ tầng giao thông quanh sân bay 'có sự rối rắm'

Thay mặt tổ đại biểu và với tư cách Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang khẳng định các ý kiến của cử tri là hành trang quý giá cho quá trình hoạt động của mỗi đại biểu.

Về hạ tầng khu vực sân bay, Bí thư Thành ủy đồng tình và nhìn nhận hệ thống giao thông kết nối hiện nay "đúng là có sự rối rắm".

Theo ông, khu vực này chưa có sự kết nối loại hình giao thông đặc biệt, hành khách tại các nhà ga T1, T2, T3 phải đi vòng rất xa mới đón được xe, rất bất tiện.

"Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ. Mong người dân chia sẻ vì chưa có sự đồng bộ như mong muốn", ông nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Trần Lưu Quang thông tin, TP.HCM đang giải bài toán kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành. Đây là nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho thành phố nhằm liên kết hai sân bay bằng hệ thống giao thông hiện đại.

Để thực hiện, TP.HCM đang triển khai mạng lưới metro quy mô lớn. Mục tiêu trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 6 tuyến metro, trong đó hai tuyến đi qua khu vực này. Trước mắt, khi tuyến Bến Thành - Tham Lương hoàn thành, hành khách có thể kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt với quãng đường khoảng 2 km.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng cho biết đã yêu cầu khởi công tuyến metro số 6 trong năm nay. Tuyến này đi từ khu vực sân bay qua trung tâm thành phố.

Cử tri nghiên cứu chương trình hành động của các ứng viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Trần Lưu Quang, về lâu dài có thể tính toán hai kịch bản: tàu chạy thẳng giữa hai sân bay không dừng ga trung gian (khoảng 30 phút) hoặc tàu có dừng ở các ga.

"Mai mốt người dân có thể đi tuyến metro số 6 từ Tân Sơn Nhất ra Bến Thành, Thủ Thiêm rồi đi Long Thành. Nếu lưu lượng hành khách đủ, có thể có những chuyến tàu chạy thẳng. Tổng Bí thư Tô Lâm giao kết nối hai sân bay trong 30 phút, tôi nghĩ nếu chạy thẳng thì chúng ta đáp ứng được", Bí thư Thành ủy chia sẻ.

Ông Quang cho rằng bài toán kết nối hai sân bay phải được tính toán kỹ lưỡng, song song với việc nâng cấp hệ thống đường bộ. Ông ghi nhận ý kiến về bãi xe ngầm nhưng nhìn nhận đây là vấn đề khó, kinh phí tốn kém nên nhà đầu tư chưa mặn mà.

Cử tri xem bảng niêm yết danh sách trước buổi tiếp xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

Bí thư Thành ủy cho rằng ở nhiều quốc gia, sân bay luôn đi kèm hạ tầng dịch vụ như trung tâm logistics, khách sạn. Vì vậy, khu vực quanh sân bay cần được quy hoạch bài bản, phù hợp với định hướng phát triển chung.

Hiện nay, TP.HCM đang xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể do đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện với kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Dự kiến cuối năm nay sẽ có sản phẩm hoàn chỉnh.