Cần Thơ sắp báo cáo Chính phủ việc rà soát các dự án chậm tiến độ 09/03/2026 11:53

(PLO)- Liên quan các dự án chậm tiến độ, trong tuần này, Chính phủ, cơ quan chức năng của Chính phủ vào làm việc với TP Cần Thơ để nghe báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

Sáng ngày 9-3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng các ứng viên đại biểu HĐND TP Cần Thơ (đơn vị bầu cử số 2) đi tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin một số nội dung tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân An. Ảnh: NHẪN NAM

Thay mặt đơn vị bầu cử số 2 tiếp thu các ý kiến cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP cho biết, với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền TP hiện nay, đánh giá cao các ý kiến rất trách nhiệm của cử tri.

Ông cho biết, hiện TP có 103 xã, phường, có rất nhiều vấn đề mà lãnh đạo TP rất tập trung, cố gắng giải quyết từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn như cử tri nói.

Thông tin thêm với cử tri, ông cho biết đúng là TP có nhiều dự án kéo dài như Bệnh viện Ung bướu 500 giường, nâng cấp đô thị ODA, do liên quan vốn vay nước ngoài. Với quyết tâm của lãnh đạo TP thì trong năm 2025 đã dừng vốn vay nước ngoài, sử dụng vốn trong nước, đã được HĐND TP thông qua các chủ trương để triển khai thực hiện.

Trong đó, Bệnh viện Ung bướu 500 giường đã ký kết hợp đồng bổ sung và khởi động lại từ ngày 5-3 (sau Tết). Ngày 15-3 tới đây, Ban Quản lý dự án ODA sẽ hoàn thành điều chỉnh dự án để lãnh đạo TP phê duyệt dự án và tiếp tục triển khai hoàn thiện một số hạng mục còn lại của dự án đang còn dang dở.

Cũng theo ông Tuyên, những dự án chậm tiến độ trong đó có dự án nhà ở, bất động sản, TP cũng đang rà soát báo cáo trung ương. Trong tuần này, Chính phủ và cơ quan chức năng của Chính phủ vào làm việc với TP Cần Thơ để nghe TP báo cáo lại kết quả rà soát và đề xuất. Khi đoàn khảo sát này thông qua và Chính phủ phê duyệt thì TP tiếp tục thực hiện để hoàn thành các dự án quá chậm.

“Vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải, ùn tắc giao thông, chúng tôi cũng sẽ có giải pháp để hạn chế thấp nhất vấn đề mà cử tri đã đặt ra” – ông Tuyên cho biết.