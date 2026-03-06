Cử tri Cần Thơ mong đại biểu Quốc hội khóa XVI đưa thành phố phát triển 06/03/2026 18:37

(PLO)- Tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, cử tri Cần Thơ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu sẽ góp phần xây dựng TP ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sáng và chiều ngày 6-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với UBND các phường tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) với cử tri của sáu phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 3 phường Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông chiều 6-3. Ảnh: NHẪN NAM

Xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh

Theo đó, cử tri Bùi Thị Lan Hương (phường Ninh Kiều) đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, định hướng, tâm huyết mà các vị ứng cử viên trình bày trong các chương trình hành động.

Cử tri Bùi Thị Lan Hương phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Hương mong các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH có nhiều ý kiến, kiến nghị với trung ương, Quốc hội để có sự quan tâm, hỗ trợ cho TP nhiều hơn nữa. Đồng thời có những quyết sách và định hướng để giúp cho TP Cần Thơ có sự phát triển mạnh mẽ, vươn xa, để xứng đáng là một thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL.

Bà Hương và nhiều cử tri cùng bày tỏ mong muốn các ứng cử viên góp phần xây dựng thành phố phát triển xanh, đẹp, đường phố sẽ không còn rác thải và xe đậu lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng ngập úng đô thị…

Cử tri Phan Hồng Nhung (phường Tân An) mong các ứng cử viên khi các vị đắc cử ĐBQH khóa XVI nên quan tâm nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc cho người cao tuổi, đặc biệt tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án treo để người dân được cấp giấy đỏ vì thành phố có nhiều dự án treo trên 10 năm.

Cử tri Phan Hồng Nhung phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Phạm Thị Dung, phường Cái Khế, đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và của TP Cần Thơ.

Bà Dung cho biết cử tri đặc biệt quan tâm vấn đề quản lý về chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, xử lý ngập nước, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn đại biểu quan tâm đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Cử tri Phạm Thị Dung phát biểu. Ảnh: PV

“Chúng tôi kỳ vọng, sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời lắng nghe, tiếp thu, phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đặc biệt liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân” – bà Dung nêu.

Đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng sống

Cử tri Nguyễn Đình Huệ (phường Thới An Đông) thì gửi gắm kỳ vọng của bản thân cũng như đại đa số cử tri trong phường tới các ứng cử viên ĐBQH là quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và hộ dân còn khó khăn.

Ông Huệ mong Quốc hội tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri Lê Hải Triều phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Lê Hải Triều, phường Long Tuyền bày tỏ mong muốn, các vị ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và xử lý được ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời sẽ chủ động tham gia xây dựng các quyết sách quốc gia, xây dựng pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Chúng tôi rất mong ĐBQH quan tâm hỗ trợ cho thành phố đầu tư hạ tầng giao thông, khu đô thị văn minh, trung tâm dịch vụ logistics, trung tâm dịch vụ chế biến nông nghiệp, đặc biệt là đột phá trong thực hiện quy hoạch, tức là quy hoạch thì phải thực hiện được. Dự án thì làm nhanh và hiệu quả” – ông Hải phát biểu.

Cử tri Phan Hộ (phường Bình Thủy) mong các ứng cử viên khi trúng cử thực hiện đúng cam kết của mình với cử tri hôm nay.

Theo cử tri Hộ, Cần Thơ có nhiều cơ chế trong rất nhiều năm nhưng TP đi rất chậm so với các địa phương xung quanh. Vì vậy ông mong các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH làm sao để Cần Thơ thực sự là trung tâm vùng để thu hút đầu tư các nơi về.

Cử tri Phan Hộ phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

“Mong nhiệm kỳ này các ĐBQH khóa XVI cố gắng thực hiện lời hứa của mình, làm sao phát triển Cần Thơ, phát triển các mặt để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, mong các vị góp ý kiến với Quốc hội về giáo dục để có chuyển biến tốt hơn lên vì giáo dục là gốc, nền tảng cho sự hưng thịnh của một quốc gia. Tôi cũng mong Quốc hội quan tâm nâng cao đời sống của nhân dân nói chung và chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi” – cử tri Hộ nói.