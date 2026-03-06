Tổng Bí thư chủ trì công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội 06/03/2026 19:19

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ thông qua kiểm tra, giám sát, cần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách.

Chiều 6-3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Kiểm tra, giám sát không để ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành chương trình kiểm tra toàn khóa và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026. Trong đó, xác định rõ nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời, kiểm tra việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương.

Tổng Bí thư cho biết năm 2026 sẽ tiến hành hai đợt kiểm tra. Theo đó, đợt 1 tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đợt 2, Đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc triển khai các Nghị quyết lớn của Trung ương như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư nêu rõ công tác kiểm tra, giám sát là việc phải làm thường xuyên, không phải khi xảy ra vấn đề mới kiểm tra mà ngay từ khi triển khai chủ trương, nghị quyết đã phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời nắm tình hình thực tiễn, đánh giá kết quả triển khai, phát hiện những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách cho phù hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, do đó, Tổng Bí thư mong muốn thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, cần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Từ đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, thực sự xây dựng Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư cũng lưu ý thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra trong tháng 3 là rất ngắn, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương.

Hiện, Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, ông đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phát biểu. Ảnh: QH

Trình Quốc hội chương trình xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ ngay kỳ họp thứ nhất

Phát biểu sau đó, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ngay sau Đại hội XIV, Đảng bộ Quốc hội đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học, phù hợp…

Đảng ủy Quốc hội cũng đã chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ và các tổ chức Đảng trực thuộc theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ trong thời gian tới.

Hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bảo đảm trình Quốc hội xem xét ngay tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI theo chỉ đạo của Trung ương.

Đối với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đảng ủy Quốc hội đã chủ động rà soát, xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc triển khai bầu cử trên phạm vi cả nước.

Các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tham dự hội nghị. Ảnh: QH

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng đã có các văn bản gửi tới Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy để phối hợp triển khai, tham mưu Ban Bí thư ban hành kết luận chỉ đạo công tác bầu cử, góp phần bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra chặt chẽ, đúng quy định, đạt mục tiêu bầu đúng, bầu đủ theo cơ cấu…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng ủy Quốc hội luôn xác định phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. Những việc này sẽ góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.