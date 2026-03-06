Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội 06/03/2026 18:35

Chiều 6-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị 46 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cạnh đó, Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV.

Một nội dung quan trọng khác là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết mục đích của đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đối với những nội dung nêu trong quyết định kiểm tra.

Qua đó, Đoàn kiểm tra sẽ phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và các kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai của Đảng bộ TP Hà Nội; đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong các nội dung được kiểm tra.

Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô, Tổng Bí thư đề nghị Hà Nội phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV và Đảng bộ TP Hà Nội đề ra.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động bình thường của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của Đảng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã đề ra.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị liên quan được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ và kịp thời hồ sơ, tài liệu, chủ động bố trí thời gian làm việc phù hợp để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định TP sẽ bảo đảm tính trung thực, khách quan trong báo cáo về các giải pháp triển khai cũng như kết quả bước đầu đạt được.

Theo ông, Hà Nội sẽ tổng hợp những cách làm mang tính đột phá, sáng tạo để báo cáo Đoàn kiểm tra; thẳng thắn báo cáo những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.