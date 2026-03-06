Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk 06/03/2026 19:51

(PLO)- Đoàn công tác của Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 6-3, đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương, làm trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: CÔNG LÝ

Theo quyết định, đoàn sẽ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23-1-2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngoài ra, đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức các hoạt động của các cơ quan, đơn vị tại Đắk Lắk sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong cùng các văn bản liên quan…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện hai đợt.

Trong đó, đợt một sẽ tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; kiểm tra về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…Đợt kiểm tra này dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2026

Đợt hai sẽ kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị tại địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng…Đợt kiểm tra này dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2026

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với đoàn, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; cử đầu mối phối hợp với đoàn và giới thiệu các đơn vị để đoàn làm việc, thẩm tra, xác minh.

Theo ông Nghị, các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát sẽ triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tinh thần nghiêm túc, thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động nhiệm vụ chính trị của địa phương.