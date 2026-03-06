Phó Chánh án TAND TP.HCM Nguyễn Ngọc Mai: Đảm bảo công tác xét xử đúng người, đúng tội 06/03/2026 14:43

(PLO)- Các ứng viên HĐND TP.HCM cam kết xây dựng chính quyền luôn hướng tới người dân; chăm lo các chính sách an sinh cho người dân...

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại đơn vị bầu cử số 32 tham gia tiếp xúc cử tri, gồm: ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa; ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM; bà Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM và bà Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân.

Làm tốt vai trò đấu tranh phòng chống tội phạm; xét xử đúng người, đúng tội



Phát biểu tại hội nghị, ứng viên Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM, cho biết bà ý thức sâu sắc đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước cử tri cùng nhân dân Thành phố.

Bà Mai cam kết sẽ phản ánh trung thực mọi ý kiến và chủ động đề xuất giải pháp với HĐND, các cơ quan, ban, ngành để kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên mọi lĩnh vực; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ứng cử viên Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Phó Chánh án TAND TP.HCM cho biết với vị trí công tác hiện nay, bà sẽ phối hợp với cơ quan công an, VKS làm tốt vai trò đấu tranh phòng chống tội phạm và những vi phạm pháp luật khác; giải quyết kịp thời các tranh chấp dân sự, hành chính, đảm bảo xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng kết án oan người không có tội hay bỏ lọt tội phạm.

Trước cử tri, bà Mai cam kết sẽ tham gia góp ý xây dựng pháp luật, thúc đẩy cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Ứng cử viên Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết ông sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri và tập trung thảo luận, quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Thành phố.

Ông Nguyễn Anh Cường cam kết sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân; kiên trì đeo bám kiến nghị Thành phố thực hiện kết nối liên thông, giải quyết thắt nút cổ chai, xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, y tế, giáo dục của nhân dân...

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại buổi vận động bầu cử. Ảnh: SONG MAI

Trong khi đó, ứng cử viên Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, cho biết ông đã có thời gian công tác hơn 20 năm từ cấp phường, quận đến thành phố và đã qua một nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND Thành phố. Đây là điều kiện thuận lợi để ông tiếp tục phát huy năng lực từ kinh nghiệm thực tiễn, tham gia đóng góp tiếng nói trách nhiệm để HĐND Thành phố đưa ra những quyết sách đúng đắn, sát thực tế và hợp lòng dân.

Ông Huỳnh Thanh Hùng cam kết thực hiện tốt trách nhiệm đề xuất với HĐND Thành phố, tập trung giám sát về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm như các dự án Metro, dự án chống ngập, hạ tầng giao thông... để Thành phố sớm hoàn thành mục tiêu kéo giảm ùn tắc giao thông và giảm ngập nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri xem qua thông tin tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: SONG MAI

Ứng cử viên Phạm Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, TP.HCM, cho biết bà sẽ đề xuất các phương án, phương thức trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phương châm thực hiện mọi hành động là xây dựng chính quyền luôn hướng tới người dân; chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo công tác giáo dục và làm tốt việc khám, chữa bệnh cho người dân.

Kiến nghị các cơ chế, chính sách đối với học sinh, sinh viên

Ứng cử viên Bùi Huỳnh Kiều My cho biết, bà hiện đang công tác với hai vai trò Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và Phó Giám đốc Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM. Đây là những vị trí cho phép bà thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và trực tiếp đồng hành cùng học sinh, sinh viên.

Ứng cử viên Bùi Huỳnh Kiều My. Ảnh: SONG MAI

Bà Bùi Huỳnh Kiều My cam kết sẽ tham gia xây dựng, góp ý và kiến nghị các cơ chế, chính sách đối với học sinh, sinh viên; trọng tâm là hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chăm lo sức khỏe thể chất - tâm lý và đời sống tinh thần... Góp phần triển khai hiệu quả các mục tiêu về phát triển con người, xây dựng môi trường văn hóa TP.HCM theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.