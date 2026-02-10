Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân khó khăn

Ngày 10-2, tại Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, TP.HCM, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, đã trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Chánh Hưng và Phú Định.
Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND khu vực 10 - TP.HCM cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng và phường Phú Định.
Tại buổi lễ, ông Phong đã trao 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà tặng và 1 triệu đồng tiền mặt.
Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ xét xử nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm công bằng và lẽ phải, TAND TP.HCM luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Ban lãnh đạo quan tâm, đề cao và xem là chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Theo ông Phong, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TAND TP.HCM cũng như các TAND khu vực tại TP.HCM đều có nhiều chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa trong mọi hoàn cảnh để sát cánh cùng người dân trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, bão lũ.
Đặc biệt, các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc, người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của TAND TP.HCM để người dân được đón Tết đầm ấm, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Phát biểu tại buổi trao quà cho người dân hai phường, ông Trương Công Hồ, Chủ tịch UBMTTQ phường Chánh Hưng, thay mặt lãnh đạo hai địa phương gửi lời cảm ơn đến ông Lê Thanh Phong cùng TAND TP.HCM, TAND khu vực 10 - TP.HCM đã luôn đồng hành trong công tác chăm lo an sinh xã hội.
Ông Trương Công Hồ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, người dân tại hai phường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ TAND TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Một số hình ảnh tại buổi trao quà:
Người dân bày tỏ xúc động khi nhận quà Tết
Trong nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Chăm và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8 (cũ) luôn nhận được sự quan tâm của ông Lê Thanh Phong, thông qua việc ông Phong đã vận động các tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân ủng hộ để chăm lo và trao quà.
Chia sẻ với PLO, ông Abdohalim (58 tuổi, người dân tộc Chăm) bày tỏ niềm xúc động khi nhận quà Tết. Những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình ông trong những ngày cận Tết.
Bà Nguyễn Thị Minh (58 tuổi, ngụ phường Phú Định) chia sẻ, bà từng mắc bệnh hiểm nghèo và cuộc sống còn nhiều vất vả. Bà cảm thấy rất vui và ấm lòng trước sự quan tâm và động viên kịp thời của các cơ quan, đơn vị.