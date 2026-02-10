Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân khó khăn 10/02/2026 11:37

(PLO)- Các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc người Chăm và người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của TAND TP.HCM với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 10-2, tại Ủy ban MTTQ phường Chánh Hưng, TP.HCM, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, đã trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Chánh Hưng và Phú Định.

Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND khu vực 10 - TP.HCM cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng và phường Phú Định.

TAND TP.HCM và TAND khu vực 10 - TP.HCM nhận thư cảm ơn. Ảnh: SONG MAI

Tại buổi lễ, ông Phong đã trao 200 phần quà cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm quà tặng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ xét xử nhằm trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm công bằng và lẽ phải, TAND TP.HCM luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Ban lãnh đạo quan tâm, đề cao và xem là chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu tại buổi trao quà. Ảnh: SONG MAI

Theo ông Phong, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TAND TP.HCM cũng như các TAND khu vực tại TP.HCM đều có nhiều chương trình thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa trong mọi hoàn cảnh để sát cánh cùng người dân trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, bão lũ.

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc, người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của TAND TP.HCM để người dân được đón Tết đầm ấm, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Phát biểu tại buổi trao quà cho người dân hai phường, ông Trương Công Hồ, Chủ tịch UBMTTQ phường Chánh Hưng, thay mặt lãnh đạo hai địa phương gửi lời cảm ơn đến ông Lê Thanh Phong cùng TAND TP.HCM, TAND khu vực 10 - TP.HCM đã luôn đồng hành trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Ông Trương Công Hồ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, người dân tại hai phường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ TAND TP.HCM và các đơn vị liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm. Ảnh: SONG MAI

Hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc Chăm và người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của TAND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Phó chánh án TAND TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Dung và Chủ tịch UBMTTQ phường Chánh Hưng Trương Công Hồ trao quà Tết cho người đồng bào Chăm. Ảnh: SONG MAI

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chánh án TAND khu vực 10 - TP.HCM trao quà tết cho người dân cho hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: SONG MAI

﻿ ﻿ Việc trao quà Tết là hoạt động thường xuyên của TAND TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan để người dân được đón Tết đầm ấm với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: SONG MAI