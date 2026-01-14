Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm 2025 14/01/2026 18:53

(PLO)- Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Ngày 14-1, TAND TP.HCM - Khối trưởng Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh án TAND TP.HCM Bùi Thái Hùng nhìn nhận năm 2025, Khối thi đua 7 đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Ấn tượng về công tác chuyển đổi số

Ông Bùi Thái Hùng nhấn mạnh hội nghị nhằm nhìn lại những thành tích và những vấn đề khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới. Từ đó, phát động phong trào thi đua năm 2026 với mục tiêu mới, quyết tâm mới, khởi động một năm mới với những sự kiện thi đua đặc biệt của cả nước nói chung và TP nói riêng.

Tại hội nghị, ông Phù Quốc Tuấn, Chánh Văn phòng TAND TP.HCM đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của Khối trong năm 2025.

Theo đó, TAND TP.HCM đã giải quyết 9.435/11.219 vụ việc; tỉ lệ giải quyết các loại án đều ở mức cao; tỉ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan chỉ ở mức thấp hơn so với quy định của ngành.

TAND TP.HCM đã xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm, thuộc diện Ban Chỉ đạo như vụ Trương Mỹ Lan với 35.824 bị hại; vụ Xuyên Việt Oil, Công ty Asanzo, Vinafood II và Công ty SJC...

Phó Chánh án TAND TP.HCM Bùi Thái Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ HOÀNG

TAND TP.HCM còn giải quyết 137/170 hồ sơ, vượt chỉ tiêu của Quốc hội trong công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm. Tổ chức thành công 622 phiên tòa trực tuyến, 100% phiên họp trực tuyến; hoàn thành xuất sắc và vượt tiến độ "90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân".

Thi hành án dân sự TP.HCM đã thống nhất đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đơn vị đã thu hồi hơn 18.835 tỉ đồng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đơn vị đã đưa vào vận hành thành công Phần mềm thông báo THADS qua ứng dụng VNeID với 1.849 lượt gửi thông báo thành công; Phần mềm Biên lai điện tử với 19.676 biên lai điện tử đã phát hành; Tổng đài hotline hỗ trợ người dân; Phần mềm thanh toán tiền thi hành án...

VKSND TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có thể kể đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Thí điểm thực hiện Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội về khởi kiện vụ án dân sự vì lợi ích công và đã có có 35 vụ, việc đang được xem xét để khởi kiện.

VKS không có trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; đình chỉ điều tra bị can do miễn TNHS không đúng quy định; Không có trường hợp HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội...

Nhiều mô hình đảm bảo ANTT được nhân rộng

Bộ Tư lệnh Thành phố đã thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp tổ chức quân đội; Duy trì thực hiện nền nếp, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, mô hình công tác đoàn; Tổ chức sôi nổi các hoạt động Hội trại Tòng quân, Hội trại truyền thống; Chăm lo tốt cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Công an TP.HCM tiếp tục dự báo sát tình hình, chủ động ban hành thông báo, báo cáo, tờ trình... để tham mưu lãnh đạo, Thành ủy, UBND TP nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Trên địa bàn TP hiện có 18 nhóm/loại mô hình đảm bảo ANTT. Trong đó có 6 mô hình được Cục V05 - Bộ Công an công nhận, nhân rộng điển hình. Trong năm 2025, CATP được Bộ Công an công nhận, giới thiệu nhân rộng 3 mô hình: "Tổ nhân dân tuần tra", "Trường Cao đẳng Đồng An an toàn về ANTT" và "Bóc xóa quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: LÊ HOÀNG

Hải đoàn Biên phòng 18 đã xử lý 71 vụ/96.682 lít dầu DO, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ với số tiền là 818 triệu đồng. Triển khai 30 lượt tàu thuyền tuần tra, kiểm soát trên khu vực vùng biển đảm nhiệm.

Tổ chức tuyên truyền cho 1.197 lượt tàu cá/8.889 lượt ngư dân, cấp phát 18.097 tờ rơi, tờ gấp, trao tặng 1.308 lá cờ Tổ quốc, 715 ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Trại giam Xuyên Mộc đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân; làm tốt công tác xếp loại thi đua; giảm thời hạn, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện...

Trong năm 2026, Khối thi đua 7 - UBND TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn TP.

Tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các giải pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp sáng tạo, cách làm hay.