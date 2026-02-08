Hơn 10.000 lượt dự thi, kỳ 1 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' sắp kết thúc 08/02/2026 09:54

PLO- Đến 9 giờ sáng 8-2, kỳ 1 cuộc thi “Công dân với bầu cử” ghi nhận hơn 10.000 lượt dự thi, bước vào những giờ cuối cùng trước khi khép lại.

Đến 9 giờ sáng 8-2, kỳ 1 cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” đã ghi nhận 10.297 lượt dự thi. Kỳ thi sẽ khép lại vào cuối ngày hôm nay; người dân có thể tranh thủ những giờ cuối tham gia tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn để tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Đến 9 giờ sáng 8-2, kỳ 1 cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” đã ghi nhận 10.297 lượt dự thi. Ảnh: TRẦN MINH

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Kỳ 1 diễn ra từ 7 giờ ngày 3-2 đến hết ngày 8-2-2026. Cuộc thi được thiết kế theo hình thức trực tuyến, với các câu hỏi trắc nghiệm bám sát quy định pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, giúp người tham gia dễ tiếp cận và củng cố kiến thức cần thiết.

Người dự thi có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi.

Theo ghi nhận của BTC, trong những giờ chót, lượng người dự thi tiếp tục tăng, phản ánh sự quan tâm của người dân đối với hoạt động tuyên truyền pháp luật gắn với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua hình thức thi trực tuyến tiện lợi, cuộc thi tạo điều kiện để đông đảo người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân.

Ông Quang Thành Nghĩa (ngụ phường Chợ Lớn) đánh giá cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực: “Các câu hỏi gần gũi, dễ hiểu, giúp tôi nắm rõ hơn quy định về bầu cử và thấy rõ trách nhiệm của mình với lá phiếu. Đây là cách tuyên truyền sinh động, tạo động lực để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật" - ông Thành nói.

Ông Quang Thành Nghĩa (ngụ phường Chợ Lớn). Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, khuyến khích mỗi công dân chuẩn bị hiểu biết cần thiết cho hoạt động bầu cử. Người dân được khuyến khích tận dụng thời gian còn lại của kỳ 1 để tham gia, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Ở mỗi kỳ, căn cứ vào kết quả điểm thi, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh đạt giải trên website của báo Pháp Luật TP.HCM (congdanvoibaucutphcm.plo.vn) và website của Sở Tư pháp TP.HCM (https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/trang-chu).

Giải thưởng sẽ lần lượt được trao cho thí sinh có điểm số bài thi trắc nghiệm từ cao đến thấp nhưng đảm bảo đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp các thí sinh có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ xét đến thứ tự ưu tiên cho thí sinh có đáp án đúng gần nhất với kết quả câu hỏi phụ. Trường hợp các thí sinh có đáp án câu hỏi phụ giống nhau thì giải thưởng sẽ được trao cho thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn.

Số lượng giải thưởng có thể ít hơn tổng số giải tối đa trong trường hợp các thí sinh không đủ điều kiện xét giải nêu trên.

Sau khi tổ chức xong sáu kỳ thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 1 giải nhất: 2 triệu đồng/giải/kỳ.

- 1 giải nhì: 1,5 triệu đồng/giải/kỳ.

- 2 giải ba: 1 triệu đồng/giải/kỳ.

- 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải/kỳ.