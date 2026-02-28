Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 28/02/2026 11:04

(PLO)- Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 28-2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Dương Quốc Huy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Dương Quốc Huy là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm qua các vị trí công tác với 16 năm gắn bó với Thanh tra Chính phủ.

Bộ Chính trị đánh giá ông Huy có năng lực, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, pháp chế, trên các cương vị công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai cùng các cấp, ngành trong Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, đồng hành để ông Dương Quốc Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn phát triển mới, nhất là tập trung thực hiện các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho Lào Cai phát triển; chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đảm bảo quốc phòng an ninh…

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân ông mà còn là thành quả, sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cán bộ ngành Thanh tra.

Ở cương vị mới, ông sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện bản lĩnh chính trị; cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ đó, tạo bước đột phá xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm phát triển phía Bắc của cả nước; trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế…