Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 29/09/2025 14:35

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 29-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của 440 đại biểu chính thức. Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái,

Tại đại hội, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo Quyết định được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 65 người; Ban Thường vụ gồm 17 người.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020-2025.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 được chỉ định gồm ông Hoàng Giang, ông Trần Huy Tuấn, ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Giàng Thị Dung.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, đưa ra tầm nhìn chiến lược với 17 Đề án trọng tâm.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại đại hội. Ảnh: Báo Lào Cai

Song, ông Lê Hoài Trung lưu ý Đảng bộ tỉnh Lào Cai cần nhận thức thật sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của Lào Cai - vùng đất biên cương, “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc; là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để luôn đặt sự phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Tính khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra bước đột phát đủ mạnh mẽ để Lào Cai đạt mục tiêu phát triển 2 con số...