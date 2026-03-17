84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026-2031 17/03/2026 13:16

Sáng 17-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi họp báo, công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: M.H

Phát biểu tại họp báo, bà Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cho biết cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra công khai, minh bạch và thành công tốt đẹp. Trong đó, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đạt 99,96%. Có 87/102 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Theo bà An, kết quả của cuộc bầu cử là nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cuộc bầu cử cũng thể hiện sự chung sức đồng lòng, tin tưởng, thống nhất cao của cử tri trong ngày hội toàn dân.

Bà An khẳng định các đại biểu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn là những người tiêu biểu về đạo đức, phẩm chất chính trị. Bà tin tưởng họ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Bà An nói thêm, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo, việc xác nhận tư cách đại biểu trúng cử sẽ được thực hiện đúng thời hạn luật định.

Sau đó, HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ sớm tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn tổ chức, triển khai nhiệm vụ.

Danh sách 84 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk 2026-2031.xlsx