Buôn làng Đắk Lắk rộn ràng tiếng cồng chiêng trong ngày bầu cử

Sáng 15-3, tại điểm bầu cử số 25, buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.000 cử tri đến tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Buôn Tuôr là một trong những buôn cổ ở Đắk Lắk, có trên 90% đồng bào người Ê Đê sinh sống.
Theo ghi nhận của PLO, từ sáng sớm, nhiều cử tri mặc trang phục thổ cẩm truyền thống, tập trung về điểm bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr.
Nhiều người vui vẻ cười nói, nhiều cô gái Ê Đê nô nức mang theo phiếu bầu, vừa đi vừa trò chuyện, khiến không khí tại điểm bầu cử này thêm phần sôi động, rộn ràng.
Cảnh quan điểm bầu cử sạch đẹp, được trang trí cờ hoa rực rỡ, ấn tượng. Ngoài ra một nhóm nghệ nhân cũng mang cồng chiêng đến để đánh, tạo nên không sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đến kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử buôn Tuôr.
Ông Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương. Ông Triết cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước không khí sôi động, tinh thần đoàn kết của bà con tại điểm bầu cử này.
Theo ông Triết, hiện công tác bầu cử ở Đắk Lắk diễn ra tốt đẹp, thực hiện đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Trước ngày bầu cử, ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nhiều lần, đặt ra nhiều tình huống giả định sự cố, đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả. Ngoài ra, các tổ bầu cử cũng phân công cụ thể cho từng thành viên để thực hiện đúng vai trò, chức trách.
Ông Triết cho rằng qua theo dõi tình hình, nhiều cán bộ, đảng viên, cử tri đã quan tâm nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới.
Có mặt tại điểm bầu cử tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr từ sớm, già làng Y Thut Byă chia sẻ ông cũng như bà con rất háo hức, mong chờ ngày bỏ phiếu.
Theo già làng Y Thut Byă, buôn Tuôr có lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng vì xung quanh có cảnh quan đẹp. Bà con trong buôn cũng lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống cổ xưa. Vì vậy, già làng mong bà con sáng suốt lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài để giúp buôn làng, đất nước ngày càng phát triển.
Còn cử tri H’Be Lly Êban nói bà mong đợt bầu cử lần này sẽ chọn ra những đại biểu có tầm nhìn, uy tín thực sự hết mình vì dân, vì nước. Bà H’Be Lly Êban cũng mong những đại biểu được chọn sẽ quan tâm hơn đến vấn đề bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng tại buôn làng của bà.
Đắk Lắk có 11 điểm bầu cử sớm
Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường (88 xã và 14 phường) với 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố. Trong đợt bầu cử lần này, Đắk Lắk có năm đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, 819 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.
Trong đó, số lượng đại biểu Quốc hội cần bầu là 15 người, số lượng đại biểu HĐND tỉnh 84 người, đại biểu HĐND cấp xã 2.445 người.
Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia và được cho phép bỏ phiếu sớm vào ngày 14-3 tại 11 tổ bầu cử thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Đắk Lắk.