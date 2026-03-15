Buôn làng Đắk Lắk rộn ràng tiếng cồng chiêng trong ngày bầu cử 15/03/2026 10:40

(PLO)- Nhiều nghệ nhân ở Đắk Lắk mang cồng chiêng đến điểm bỏ phiếu biểu diễn, tạo không khí sôi động trong ngày hội toàn dân.

Sáng 15-3, tại điểm bầu cử số 25, buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.000 cử tri đến tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các nghệ nhân mang cồng chiêng đến biểu diễn, tạo không khí sôi động trong ngày bầu cử. Ảnh: TIẾN THOẠI

Buôn Tuôr là một trong những buôn cổ ở Đắk Lắk, có trên 90% đồng bào người Ê Đê sinh sống.

Theo ghi nhận của PLO, từ sáng sớm, nhiều cử tri mặc trang phục thổ cẩm truyền thống, tập trung về điểm bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr.

Video tiếng cồng chiêng rộn ràng trong ngày bầu cử tại buôn Tuôr.

Nhiều người vui vẻ cười nói, nhiều cô gái Ê Đê nô nức mang theo phiếu bầu, vừa đi vừa trò chuyện, khiến không khí tại điểm bầu cử này thêm phần sôi động, rộn ràng.

Các cô gái Ê Đê duyên dáng trong trang phục truyền thống rôm rả trò chuyện. Ảnh: TIẾN THOẠI

Cảnh quan điểm bầu cử sạch đẹp, được trang trí cờ hoa rực rỡ, ấn tượng. Ngoài ra một nhóm nghệ nhân cũng mang cồng chiêng đến để đánh, tạo nên không sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa.

Các cô gái Ê Đê háo hức đến điểm bầu cử. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đến kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bầu cử buôn Tuôr.

Ông Triết đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương. Ông Triết cũng bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước không khí sôi động, tinh thần đoàn kết của bà con tại điểm bầu cử này.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk hỏi thăm bà con cử tri tại điểm bầu cử. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Triết, hiện công tác bầu cử ở Đắk Lắk diễn ra tốt đẹp, thực hiện đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Trước ngày bầu cử, ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn nhiều lần, đặt ra nhiều tình huống giả định sự cố, đưa ra phương án xử lý phù hợp, hiệu quả. Ngoài ra, các tổ bầu cử cũng phân công cụ thể cho từng thành viên để thực hiện đúng vai trò, chức trách.

Người dân trò chuyện trong thời gian chờ bỏ phiếu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Triết cho rằng qua theo dõi tình hình, nhiều cán bộ, đảng viên, cử tri đã quan tâm nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới.

Tổ bầu cử niêm phong hòm phiếu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Có mặt tại điểm bầu cử tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr từ sớm, già làng Y Thut Byă chia sẻ ông cũng như bà con rất háo hức, mong chờ ngày bỏ phiếu.

Theo già làng Y Thut Byă, buôn Tuôr có lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng vì xung quanh có cảnh quan đẹp. Bà con trong buôn cũng lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống cổ xưa. Vì vậy, già làng mong bà con sáng suốt lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài để giúp buôn làng, đất nước ngày càng phát triển.

Những cử tri đầu tiên bắt đầu bỏ phiếu. Ảnh: TIẾN THOẠI

Còn cử tri H’Be Lly Êban nói bà mong đợt bầu cử lần này sẽ chọn ra những đại biểu có tầm nhìn, uy tín thực sự hết mình vì dân, vì nước. Bà H’Be Lly Êban cũng mong những đại biểu được chọn sẽ quan tâm hơn đến vấn đề bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng tại buôn làng của bà.