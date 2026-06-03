Bằng cấp, chức vụ không thể thay thế năng lực thực thi và kết quả phục vụ dân 03/06/2026 20:09

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”.

Chiều 3-6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ là năng lực gốc của quản trị quốc gia. Đây là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững. Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển, năng lực cầm quyền, năng lực dự báo, năng lực tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lực.

Xây dựng Đảng trong giai đoạn mới là phải xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới. Công tác này phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng và từng đảng viên gắn bó với hệ thống chính trị, với nhân dân hơn. Không buông lỏng vai trò lãnh đạo, không bao biện, làm thay Nhà nước, MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Sự đổi mới này làm cho việc lãnh đạo của Đảng đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn; bảo đảm Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, bằng tổ chức cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, bằng nêu gương, bằng thuyết phục và bằng kết quả thực tiễn.

Công tác tham mưu phải chuyển mạnh từ phản ứng, xử lý vụ việc phát sinh sang chủ động dự báo, đón đầu xu hướng, chuẩn bị từ sớm, từ xa những vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết phải đi vào cuộc sống bằng chương trình hành động cụ thể; chương trình hành động phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ. Ông cũng yêu cầu phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ.

Mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.

Về vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác sau sắp xếp. Nguyên tắc là một cơ quan có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Phân cấp, phân quyền phải được thực hiện thực chất, đồng bộ. Phân cấp phải đi liền với phân quyền; phân quyền phải đi liền với nguồn lực, công cụ, dữ liệu, nhân lực, ngân sách và cơ chế kiểm soát. Đáng chú ý, phải xây dựng cấp cơ sở đủ mạnh, đủ năng lực, điều kiện, thẩm quyền và đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ. Bộ máy sau sắp xếp phải được đánh giá bằng thước đo thực tế.

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu. Cán bộ cũng phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó. Đồng thời có năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm”. Quy trình rất quan trọng nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá. Đánh giá đúng thì bố trí đúng, sử dụng đúng, đào tạo đúng, bảo vệ đúng, sàng lọc đúng. Đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin.

“Cần chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của nhân dân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông yêu cầu thực hiện thực chất chủ trương “có vào, có ra", “có lên, có xuống”. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở cần đặc biệt quan tâm, cần có cơ chế mạnh mẽ hơn để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới phải được tiến hành chủ động, chặt chẽ, thận trọng, khách quan, gắn với quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc này không định kiến, không làm ảnh hưởng đến cán bộ tốt, cán bộ có năng lực, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ; phải khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu; phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng... Quản lý chặt chẽ đảng viên, rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.