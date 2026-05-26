Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ...

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lập pháp, phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Chiều 26-5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; đồng thời tập trung thảo luận, góp ý để tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trước khi trình theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QH

Hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận báo cáo được xây dựng công phu, bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thể hiện được toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội tập trung vào bốn nội dung trọng tâm giám sát, kiểm tra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc làm việc để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Đảng ủy Quốc hội đã chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan để triển khai khối lượng công việc rất lớn; nhiều việc khó, chưa có tiền lệ nhưng có yêu cầu tiến độ rất gấp, rất khẩn trương” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Về triển khai mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là một cuộc cải cách tổ chức bộ máy lớn, về cơ bản đã bảo đảm yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, không làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Hệ thống chính trị đã thực hiện nhiều công việc rất quan trọng, trong đó có công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư nêu rõ nếu không có bộ máy vận hành thông suốt thì không thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy. “ Đảng ủy Quốc hội đã có những đóng góp rất quan trọng vào thắng lợi của chủ trương này” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận.

Về kết quả kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời; hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm đồng bộ, lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống trước mắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát thực tiễn vận hành ở cơ sở, nhất là cấp xã sau sắp xếp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, năng lực cán bộ, điều kiện bảo đảm và phân định thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan để khắc phục những khó khăn rất thực tế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra, như khối lượng công việc ở cấp xã tăng, một bộ phận cán bộ còn lúng túng, còn có biểu hiện cào bằng trong tổ chức bộ máy, biên chế; một số nơi năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu phân cấp.

“Tinh thần phân cấp là đúng nhưng phân cấp phải đi liền với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và xác định rõ trách nhiệm. Không để tình trạng phân cấp nhưng không đủ nguồn lực, không đủ con người, không đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QH

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy rất quyết liệt ngay trong các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, ông lưu ý, tinh gọn không chỉ là giảm đầu mối cơ học, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quy trình công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tinh thông, chuyên nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh phải nhìn nhận rất rõ rằng yêu cầu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, rất khó, chưa có nhiều tiền lệ. Ông khẳng định thể chế là một nguồn lực rất quan trọng cho phát triển. Do đó, trong công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Quốc hội tiếp tục rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến đầu tư, tài chính, công nghệ, dữ liệu. Đồng thời, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện, để chính sách sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống, thực sự có giá trị và tạo động lực cho phát triển.

Về triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nhiều luật nền tảng, then chốt phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Dữ liệu; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin mạng...

Quốc hội cũng đã rà soát, sửa đổi nhiều luật liên quan đến đầu tư, tài chính, sở hữu trí tuệ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển công nghệ, kinh tế số, xã hội số...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Quốc hội số, lập pháp số; nâng cao năng lực phân tích chính sách trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, dữ liệu số và nhiều lĩnh vực mới phát sinh trong thực tiễn.

Về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây vẫn là vấn đề cần tiếp tục được nhận thức sâu sắc hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn.

Theo Tổng Bí thư, yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng “hoàn thành nhiệm vụ” một cách an toàn, tròn vai, né tránh trách nhiệm.

Ông yêu cầu đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ: ai làm tốt thì trọng dụng, giao việc lớn; ai không đáp ứng yêu cầu thì kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, kết quả công việc của cơ quan, đơn vị lại thấp.

“Cũng không thể để cơ chế đánh giá cào bằng, làm giảm động lực phấn đấu, giảm tính sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn﻿ phát biểu. Ảnh: QH

Thực hiện hiệu quả việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Nhìn tổng thể kết quả kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Quốc hội đã rất nỗ lực, chủ động, trách nhiệm và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng trong triển khai các nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ của Quốc hội.

Nhấn mạnh phía trước còn rất nhiều việc phải làm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, tập trung phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền hai cấp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Cùng đó, chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện trước tháng 3-2027 theo yêu cầu đề ra.

Tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng dẫn của Trung ương; kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp. “Dự kiến hội nghị sơ kết của Trung ương sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7 tới, đây chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn” – ông nói.