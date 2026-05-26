Quy hoạch Đắk Lắk: Định hướng tổ chức 3 vùng kinh tế trọng điểm 26/05/2026 17:37

(PLO)- HĐND tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua 12 nghị quyết quan trọng được xem là cơ sở phá vỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực để phát triển.

Ngày 26-5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, thông qua 12 nghị quyết quan trọng.

Thông qua nhiều quyết sách phá vỡ “điểm nghẽn”

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu như kiện toàn nhân sự; ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh; sửa đổi bảng giá đất; danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng; đầu tư công...

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI. Ảnh: T.T

Đặc biệt, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch trên, Đắk Lắk sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông quốc gia và cấp tỉnh nhằm hình thành mạng lưới liên hoàn, tăng khả năng kết nối với khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và cả nước.

Đối với đường bộ, quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk xác định năm tuyến cao tốc gồm CT.01, CT.02, CT.23, CT.24 và CT.26. Các tuyến cao tốc này triển khai theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, từ năm 2026-2030, Đắk Lắk ưu tiên hoàn thành các tuyến cao tốc trọng điểm gồm Bắc-Nam phía Đông (CT.01) và cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (CT.24). Đồng thời, tỉnh nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% các tuyến đường tỉnh và đường xã; nâng cấp cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế và khai thác hiệu quả sân bay Tuy Hòa.

Sau năm 2030, các hạng mục thuộc tuyến CT.02 và CT.26 sẽ tiếp tục được triển khai theo lộ trình.

Trong lĩnh vực đường sắt, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk bám sát quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Đắk Lắk đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột-Tuy Hòa và ưu tiên thực hiện trước năm 2030 nếu huy động được nguồn lực đầu tư. Tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột-Tuy Hòa được kỳ vọng tạo hành lang vận tải chiến lược, kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, giảm áp lực cho vận tải đường bộ và thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa.

Song song với phát triển giao thông, Đắk Lắk ưu tiên phát triển mạnh hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bổ sung thêm 3.222 MW điện gió, 4.349 MW điện mặt trời trang trại, 310 MW thủy điện cùng 316 MW điện sinh khối và 40 MW điện rác.

Tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng đầu tư hàng loạt trạm biến áp và đường dây truyền tải quy mô lớn để giải tỏa công suất năng lượng tái tạo. Đồng thời, tỉnh nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp, đô thị và vùng sâu, vùng xa...

Không để Nghị quyết “nằm trên giấy”

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định tỉnh này có vị thế vượt trội về phát triển logistics, cà phê, tài nguyên rừng, cảng biển nước sâu...

Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk sẽ chuyển dịch từ nông nghiệp sang dịch vụ nông nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 157 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2050, Đắk Lắk sẽ là tỉnh phát triển khá.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm ba vùng kinh tế trọng điểm.

Vùng một là cao nguyên phía Tây của tỉnh, gồm 46 xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk (cũ). Đây được định hướng thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Vùng hai là vùng động lực kinh tế biển phía Đông, gồm 30 xã, phường thuộc tỉnh Phú Yên (cũ). Vùng này được định hướng là trung tâm cảng biển, logistics quốc tế với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng Bãi Gốc và cảng Vũng Rô.

Vùng ba là vùng trung du chuyển tiếp, gồm 26 xã dọc các khu vực Sơn Hòa, Sông Hinh, M’Đrắk, Ea Kar. Vùng này bổ trợ liên kết giữa khu vực biển phía Đông với phía Tây; kết nối với tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cũng định hướng các hành lang kinh tế theo trục giao thông chiến lược, tạo liên kết quan trọng giữa Đắk Lắk và khu vực duyên hải Nam Trung bộ, miền Trung…

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk nhận xét những nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển, khơi thông nguồn lực, phá vỡ điểm nghẽn, tạo thêm động lực cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững và chất lượng hơn.

Bà An đánh giá nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh thu hút đúng dự án, đầu tư đúng lĩnh vực, xử lý đúng điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của tỉnh nhà… "Tôi yêu cầu không được dừng quy hoạch ở trên giấy. Chúng ta phải xem đây là công cụ để tổ chức phát triển, lựa chọn đúng trọng tâm, đúng dự án, đúng nguồn lực, đúng thời điểm để đưa tỉnh nhà phát triển", bà An nói.