Một phường tại TP.HCM trao quyết định kết thúc nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách 25/05/2026 22:17

(PLO)- 39 người hoạt động không chuyên trách tại phường Diên Hồng, TP.HCM nhận quyết định kết thúc nhiệm vụ kể từ 31-5. Địa phương tổ chức tri ân, biểu dương những đóng góp thầm lặng của đội ngũ này đối với sự phát triển của địa bàn.

Ngày 25-5, phường Diên Hồng, TP.HCM, tổ chức lễ trao quyết định kết thúc nhiệm vụ và biểu dương những đóng góp của 39 người hoạt động không chuyên trách.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao quyết định và thư cảm ơn cho người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: THANH TUYỀN

Mong người ở lại "viết tiếp nhiệt huyết"

Chị Lâm Huỳnh Anh Thư, công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nói trong xúc động, buổi lễ là một minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc, sự thấu hiểu và ghi nhận từ lãnh đạo phường đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.

"Sự ghi nhận này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp chúng tôi cảm thấy những nỗ lực của mình thực sự có ý nghĩa và được trân trọng" - chị Thư bộc bạch.

Nhớ lại, chị Thư nói có những lúc công việc vất vả, áp lực nhưng chính sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và tình cảm của người dân đã trở thành động lực để đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tiếp tục gắn bó và cống hiến.

Chị nói, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách luôn tự hào vì đã được đồng hành cùng địa phương trong chặng đường xây dựng và phát triển, đã góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng và người dân.

Chị Trần Nguyễn Thanh Trúc (công tác tại Phòng Văn hóa – Xã hội phường) cho hay chị gắn bó với phường Diên Hồng từ ngày 1-7-2025. Dù biết lực lượng này sẽ kết thúc nhiệm vụ trước ngày 31-5 tới đây nhưng chị cùng nhiều đồng nghiệp luôn làm việc trong sự nhiệt huyết, trách nhiệm.

Chị Trần Nguyễn Thanh Trúc chia sẻ cảm xúc. Ảnh: THANH TUYỀN

"Bắt đầu từ tuần sau, sân cơ quan có thể sẽ ít xe hơn một chút, nhưng chắc chắn những anh, chị công chức ở lại sẽ nhiều việc hơn nữa. Mong các anh chị tiếp tục thay tụi em cố gắng, bởi công việc ở cơ sở vẫn còn đó, vẫn rất nhiều và cần những người viết tiếp nhiệt huyết mà chúng em để lại nơi này”, chị Trúc gửi lời đến người ở lại.

Chị Trúc cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để chị cùng nhiều đồng nghiệp làm việc, cống hiến và trưởng thành từng ngày.

Trân trọng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, cho biết chỉ còn ít ngày nữa, 39 người hoạt động không chuyên trách sẽ khép lại hành trình gắn bó với phường theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Diên Hồng đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số hạn chế, bất cập, vướng mắc.

Theo ông Lê Văn Minh, trong suốt thời gian qua, người hoạt động không chuyên trách đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đặt rất nhiều tình cảm vào công việc. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị của phường ngày càng vững mạnh.

Kể từ ngày 1-7-2025, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường đã đóng góp vào hiệu quả hoạt động của phường Diên Hồng. Họ là những người gần dân nhất, thường xuyên có mặt tại khu phố, tham gia vận động Nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ chính quyền trong nhiều nhiệm vụ phát sinh.

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng nói lời cảm ơn đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Ảnh: THANH THÙY



Theo ông Minh, trong số đó có những người đã gắn bó nhiều năm với địa phương, sâu sát cơ sở, gần gũi, chia sẻ với người dân và nắm rõ tình hình nhân dân. Có người gắn bó lâu nhất là 25 năm 1 tháng, có người ít nhất cũng hơn một năm thực hiện nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cũng có người đã trải qua 2 - 3 phường để công tác, lao động rồi về với mái nhà chung của phường Diên Hồng kể từ ngày 1-7-2025.

"Đội ngũ này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị của phường ngày càng vững mạnh. Dù ở đâu, địa phương vẫn luôn ghi nhận và trân trọng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đối với sự phát triển của phường. Chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau trong những hoạt động, phong trào, hoặc ở bất kỳ đâu khi chúng ta nhắn tin, gọi điện cho nhau" - ông Lê Văn Minh chia sẻ.