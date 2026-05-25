Thành ủy TP.HCM phân cấp, ủy quyền tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức cho cấp xã 25/05/2026 16:57

(PLO)- Thành ủy TP.HCM quy định phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các cơ quan này có quyền tiếp nhận, tuyển dụng các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức.

Quy định này được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy gồm các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy.

Ảnh: NGUYỆT NHI

Quy định nêu rõ lãnh đạo các cơ quan này có quyền tiếp nhận các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức. Việc này được thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Thành ủy đối với các vị trí, chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Đồng thời, các cơ quan tuyển dụng công chức, viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển của Hội đồng tuyển dụng.

Lãnh đạo các đơn vị quyết định thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quy định áp dụng cho người thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Các cơ quan quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức hiện giữ.

Đồng thời quyết định thay đổi vị trí việc làm, xếp ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ và theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch, bậc nghề nghiệp hiện giữ.

Lãnh đạo đơn vị quyết định xếp ngạch công chức, bậc nghề nghiệp viên chức hoặc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm. Thẩm quyền áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Các cơ quan quyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố (thuộc biên chế của TP.HCM) đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời quyết định giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu chủ trì, tổ chức tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý.

Các đơn vị này chủ trì, tổ chức hoặc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

Nguyên tắc thực hiện là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về phạm vi, nội dung được phân cấp, ủy quyền. Người đứng đầu không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Công tác tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm. Việc này nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.