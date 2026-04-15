Thành ủy TP.HCM: Không được yêu cầu người dân nộp thêm giấy tờ nếu dữ liệu đã liên thông 15/04/2026 12:25

(PLO)- Thành ủy TP.HCM lưu ý không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ nếu thông tin có thể trích xuất và xác thực từ cơ sở dữ liệu liên thông.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM sơ kết quý 1-2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ, chiều 15-4. Ảnh: THANH TUYỀN

Dữ liệu còn phân tán

Chỉ thị nhìn nhận sau hơn một năm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quyết định 204 của Ban Bí thư về phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, TP.HCM đã kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành mới nhiều chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Nêu ra những kết quả tích cực, chỉ thị của Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục, như tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành còn chậm; dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông, chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành, chưa phát huy giá trị của dữ liệu.

Việc phân bổ, giải ngân vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn chậm; tiến độ triển khai việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là ở xã, phường, đặc khu chưa đạt yêu cầu đề ra.

Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM hướng dẫn người dân truy cập bản đồ số để tìm địa điểm, khu vực bỏ phiếu trong đợt bầu cử hồi tháng 3-2026. Ảnh: CA phường cung cấp

Cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác chuyển đổi số còn thiếu. Mô hình hợp tác 3 nhà triển khai thực tế còn chưa hiệu quả, nhất là việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu; công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thường xuyên rà soát, cập nhật các chỉ đạo, nhiệm vụ với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lấy kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, số hóa làm tiêu chí trọng yếu, bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ hằng năm.

“Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo kết quả thực hiện; làm thực chất, không hình thức, đem lại hiệu quả thực tế” - Chỉ thị nêu.

Cùng đó, tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

TP.HCM cần tiếp tục phát triển các nền tảng, ứng dụng số để phục vụ báo cáo từ xã, phường, đặc khu về các cơ quan TP trên môi trường mạng theo thời gian thực; đảm bảo thông tin, số liệu có thể trích xuất nhanh khi cần.

Tránh lãng phí ngay từ chủ trương đầu tư

Thành ủy TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026 giảm 30%-50% chi phí văn phòng phẩm, in ấn; lấy kết quả cắt giảm chi phí hành chính, mức độ khai thác dữ liệu số và hiệu quả sử dụng nền tảng số làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, kết hợp với tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho lực lượng chuyên trách lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

“Kiên quyết chống lãng phí, cần nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu chủ trương đầu tư. Không để xảy ra lãng phí về tài chính, nguồn lực, tài nguyên và lãng phí cơ hội phát triển” - Thành ủy TP.HCM yêu cầu.

TP.HCM phấn đấu tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đóng góp vào GRDP đạt mức 15%, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 60%. Ảnh: THUẬN VĂN

Thành ủy TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng số dùng chung để tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách của TP.HCM như giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “Thành phố văn minh - không ma túy”.

Đồng thời, khuyến khích hình thành các nhà máy thông minh, khu công nghiệp sinh thái; vận hành đô thị thông minh; thực hiện hiệu quả mô hình ba nhà.

UBND TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ Đề án phát triển “Đô thị khoa học, công nghệ - Bắc TP.HCM” (1.000 ha) và nghiên cứu xây dựng các chính sách, tạo cơ chế thông thoáng thu hút nguồn vốn FDI xây dựng các siêu Trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng số, hạ tầng tính toán hiệu năng cao...

UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành chủ động, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp đồng hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

"Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ nếu thông tin đã có thể trích xuất và xác thực từ cơ sở dữ liệu liên thông" - Chỉ thị nêu rõ.

Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là cần sớm xây dựng Chương trình tổng thể phát triển hạ tầng số TP giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở thống nhất triển khai các nhiệm vụ về hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và dịch vụ số trên địa bàn.