Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuyển từ nói điều ta muốn sang trả lời đúng điều Nhân dân quan tâm 15/06/2026 22:40

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận...

Chiều 15-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: Vị trí, phạm vi, tính chất của Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; các trụ cột về nền tảng chính trị-tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; cơ chế tổ chức thực hiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài. Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới một số phương thức tuyên truyền mà là xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi rất nhanh của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội.

Yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong kỷ nguyên số. Qua đó, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của Đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt các tiêu chí. Cụ thể, nâng cao niềm tin xã hội; truyền thông chính trị hiện đại; đối thoại và thuyết phục; nắm tình hình bằng dữ liệu; dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa; cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng.

Theo ông, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Về phương châm và quan điểm chỉ đạo, Đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của Chiến lược là: “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả”. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Đề án cần quán triệt bốn quan điểm chỉ đạo lớn.

Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu.

Đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ tuyên truyền, giáo dục, mà còn phải chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi...

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên. Xây là xây niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, môi trường thông tin lành mạnh, sức đề kháng tư tưởng của xã hội. Chống là đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, cái làm suy giảm niềm tin.

Một nguyên tắc nữa là phải bảo đảm an toàn, kỷ luật, kỷ cương, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh nhận thức; quán triệt nguyên tắc công nghệ hỗ trợ con người nhưng không thay thế bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm nêu gương và năng lực thuyết phục của cán bộ.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc. Ảnh: NHÂN DÂN

Đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cần xây dựng năng lực điều hành thống nhất; hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật, phục vụ trực tiếp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhiệm vụ đột phá là nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm. Đây là khâu then chốt để công tác tư tưởng chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang định hướng từ sớm, từ xa…

Về nhiệm vụ thường xuyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục. Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều Nhân dân quan tâm.

Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và người chịu trách nhiệm.

Nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, ông yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng. Đồng thời, đấu tranh sắc bén với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các biểu hiện “cách mạng màu.”.

Về nhiệm vụ lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của Nhân dân; cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai.

Nhiệm vụ bảo đảm là xây dựng đội ngũ, hoàn thiện thể chế và đổi mới đánh giá hiệu quả; cần chuẩn hóa năng lực cán bộ làm công tác tư tưởng.

Cùng đó, hoàn thiện quy chế phối hợp, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế quản lý cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; đánh giá hiệu quả không chỉ bằng số hội nghị, lớp học, tin bài, lượt xem, mà bằng chuyển biến trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi, năng lực dự báo, định hướng dư luận, đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án với tinh thần cao nhất là đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để sớm báo cáo Bộ Chính trị.