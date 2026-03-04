Tổng Bí thư: Công tác chính trị, tư tưởng phải có thước đo thực tế thay vì khẩu hiệu chung chung 04/03/2026 20:05

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu quy định công tác tư tưởng phải rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Chiều 4-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, cơ quan này đã khẩn trương thực hiện đề án xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Đề án đã báo cáo và được thông qua tại phiên họp Bộ Chính trị khóa XIII ngày 28-11-2025. Theo đó, Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau quá trình tiếp thu các ý kiến góp ý, dự thảo Quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng.

Dự thảo nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các ý kiến trao đổi tâm huyết, sát thực tiễn và ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư đề nghị thống nhất quan điểm: "Nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới".

Gợi mở các định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; cần thiết kế được cơ chế liên thông, đưa kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ và phải được rà soát xem xét hàng ngày, định kỳ.

Đặc biệt, mục tiêu cao nhất là phải giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân.

Rõ việc, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm

Về tính quy phạm và thực thi, Tổng Bí thư yêu cầu cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định phải cụ thể hóa được trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, chỉ rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp.

Mọi quy định phải dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm, mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Cạnh đó, các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung để đáp ứng tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Tổng Bí thư lưu ý cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo.

Đối với việc xử lý điểm nóng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo tuyệt đối không để bị động và không để khoảng trống về thông tin.

Về phương thức học tập và chuyển đổi số, Tổng Bí thư đề nghị phải có sự đổi mới mạnh mẽ. Đối với việc học tập nghị quyết, cần chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng quán triệt.

Trong bối cảnh số, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Trọng tâm là chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng và dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục; làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng. Công tác chính trị tư tưởng chính là gốc của thắng lợi. Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định theo tinh thần ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, đo lường được, ban hành và triển khai được ngay, đảm bảo chất lượng cao nhất để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

Việc tập trung tối đa nguồn lực, rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, trước hết là trong công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo và dân vận của Đảng.