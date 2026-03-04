Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở 04/03/2026 16:22

(PLO)- Công tác bầu cử tại Đồng Tháp được triển khai đồng bộ, đúng quy định, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 4-3, đoàn kiểm tra do Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Ngô Chí Cường làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử tại phường Đạo Thạnh và phường Mỹ Tho.

Kiểm tra sát từng khâu chuẩn bị

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết danh sách cử tri; danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý các đơn vị tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, vận động người dân tham gia bỏ phiếu. Các đơn vị cần bố trí phòng bỏ phiếu kín, sắp xếp lối đi khoa học, tạo thuận lợi cho cử tri, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật, đồng thời chủ động phương án xử lý tình huống phát sinh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp ông Ngô Chí Cường cùng đoàn kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (khu phố 31) phường Mỹ Tho

Theo báo cáo, phường Đạo Thạnh có 47.041 cử tri, thành lập 9 ban bầu cử và 29 tổ bầu cử. Phường Mỹ Tho có 41 khu vực bỏ phiếu với 43.385 cử tri. Việc phát thẻ cử tri được triển khai đúng tiến độ, công tác trang trí tại các điểm bỏ phiếu bảo đảm đúng hướng dẫn.

Tổ chức đồng bộ, bảo đảm đúng luật

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và tổ chức liên quan đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Hệ thống MTTQ các cấp tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng thời gian luật định. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của cử tri, chủ động giám sát, tiếp nhận và xử lý đơn thư liên quan đến bầu cử theo đúng thẩm quyền.

Toàn tỉnh có 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (bầu 18 đại biểu); 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (bầu 85 đại biểu); 3.907 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (bầu 2.332 đại biểu). Danh sách người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định, được xem xét trên cơ sở tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín.

Ứng cử viên cam kết trách nhiệm

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Thanh Hòa, đơn vị bầu cử số 4, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh công bố tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Ngô Chí Cường tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thanh Hòa và phường Mỹ Phước Tây

5 ứng cử viên gồm: Bà Nguyễn Thanh Cầm, Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hoàng Thị Thơ, Phó Chánh án TAND tỉnh; ông Lê Vương Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thừa Thiên Dược Thành; bà Lê Hữu Mỹ Quyên, viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương.

Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với những nội dung trọng tâm gắn với chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Ứng cử viên Nguyễn Thanh Cầm cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm hoạt động nghị trường, thực hiện đầy đủ chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát. Bà sẽ quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ứng cử viên Châu Thị Mỹ Phương cam kết tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội, đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bà Phương nhấn mạnh vai trò "cầu nối" phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và cơ quan Trung ương, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp với thực tế địa phương.

Ứng cử viên Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

Ứng cử viên Hoàng Thị Thơ nhấn mạnh quyết tâm thực hiện cải cách tư pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ứng cử viên Lê Vương Quốc Hùng đề cập việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm.

Ứng cử viên Lê Hữu Mỹ Quyên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại biểu, tích cực tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến sản xuất nông nghiệp, chính sách đối với cựu chiến binh, lực lượng ở cơ sở, xử phạt vi phạm giao thông, chất lượng y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông. Đại diện ứng cử viên tiếp thu, giải trình nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, công tác bầu cử tại Đồng Tháp đang được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm các khâu, các bước theo luật định.