Đồng Tháp: Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 25/02/2026 19:55

(PLO)- Tại buổi họp mặt đầu năm, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khẳng định sẽ xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động

Chiều 25-2, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Tham dự có ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng khoảng 130 đại biểu đại diện các doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sau hợp nhất, Đồng Tháp mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng và dư địa lớn hơn. Ông mong muốn đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận các chủ trương, chính sách mới; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để gia tăng sức cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp họp mặt khoảng 130 doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng đầu đầu năm cho các doanh nghiệp.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp khẳng định tỉnh sẽ xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đối với lực lượng thanh niên khởi nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị vững vàng, tự tin, mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khẳng định chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bằng những hành động cụ thể.

Về phía chính quyền, tỉnh tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đại diện doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được thời gian qua. Đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xem xét thành lập các hội doanh nghiệp tại xã, phường; đẩy mạnh phong trào thi đua; khuyến khích khởi nghiệp gắn với khoa học – công nghệ; quan tâm chính sách quỹ đất, phát triển hạ tầng và hình thành vùng nguyên liệu chuyên canh gắn với chuỗi giá trị.