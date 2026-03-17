Báo cáo mới nhất của Sở Công thương TP.HCM về tình hình xăng dầu, gas 17/03/2026 17:52

​(PLO)- Cập nhật đến ngày 16-3, tình hình kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM nhìn chung tương đối ổn định. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý trên diện rộng.

Sở Công thương TP.HCM vừa báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu, gas trên địa bàn thành phố trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động.

​Xăng dầu chỉ hết hàng cục bộ

​Theo đó, cập nhật đến ngày 16-3, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nhìn chung tương đối ổn định.

​Các cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa hoạt động để phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý trên diện rộng.

​Bên cạnh đó, qua giám sát, các Đội Quản lý thị trường ghi nhận trên địa bàn TP.HCM vẫn có tình trạng cửa hàng đang tạm hết xăng hoặc dầu cục bộ.

​Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị cung cấp đang thiếu hoặc bị hạn chế nguồn cung. Điều này khiến họ không đủ lượng hàng để phân phối cho các cửa hàng bán lẻ.

​Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua đó, lực lượng sẽ cập nhật thông tin các cửa hàng hết hàng, ngừng nghỉ để xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tổng hợp các đơn vị cung cấp vi phạm cam kết, kiến nghị Sở Công thương có biện pháp xử lý.

​Đối với mặt hàng khí hóa lỏng, chuỗi cung ứng LPG (gas) toàn cầu đang gặp ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông. Các đơn vị bán nguồn gas trong nước cũng đang gặp khó khăn về hàng hóa để cung cấp cho các thương nhân đầu mối.

​Nguồn cung khan hiếm cùng chi phí vận chuyển và tỉ giá tăng đã khiến nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá hai lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 3. Đến ngày 12-3, giá bán lẻ tại TP.HCM khoảng 504.400 đồng/bình 12kg.

​Tuy nhiên, từ ngày 13-3, nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm 18.000 đồng/bình 12kg. Đến ngày 16-3, giá gas phổ biến còn khoảng 486.400 đồng/bình 12kg.

​Bên cạnh đó, để duy trì nguồn cung, một số doanh nghiệp đã đề xuất giải pháp tạm thời sang chiết giảm khối lượng. Ví dụ như bình gas 12kg nạp thành bình 6kg, bình 45kg nạp thành 22kg hay bình 50kg nạp thành 25kg.

​Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này phải bảo đảm không vi phạm quy định về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và giá bán.

​Qua tổng hợp báo cáo của các Đội QLTT, hiện nay các cửa hàng kinh doanh gas thực hiện bán đúng giá niêm yết, không có tình trạng găm hàng.

Dấu hiệu nhận biết bình gas 8kg được chiết vào bình 12kg.

Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu và gas

​Sở Công thương nhận định thị trường hiện nay vẫn chịu tác động đáng kể từ xung đột tại Trung Đông. Điều này được đánh giá qua việc theo dõi diễn biến thị trường năng lượng quốc tế và tình hình kinh doanh trên địa bàn thành phố.

​Vấn đề trên làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng năng lượng và giá thành nhập khẩu.

​Nhờ cơ chế điều hành giá linh hoạt của Trung ương và sự chủ động của các doanh nghiệp, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản vẫn được duy trì. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các cơ sở kinh doanh khí vẫn hoạt động bình thường.

​Một số trường hợp cửa hàng hết hàng cục bộ chỉ mang tính chất tạm thời do yếu tố logistics hoặc chu kỳ giao hàng. Các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động điều phối xe bồn để bổ sung nguồn hàng trong thời gian ngắn.

​Cơ quan chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bán bất hợp lý trên diện rộng.

​Đối với gas, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro do nguồn cung nhập khẩu khó khăn và chi phí tăng. Mặc dù giá đã giảm trở lại nhưng mặt bằng hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với đầu năm.

​Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục theo dõi sát tình hình cung cầu, tồn kho và sản lượng cung ứng trên địa bàn. Cơ quan này yêu cầu các thương nhân duy trì hoạt động bán hàng liên tục, không bán nhỏ giọt hay tự ý ngừng bán.

​Sở giao Chi cục QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG chai. Lực lượng chức năng tập trung vào các hành vi găm hàng, gian lận về đo lường và hoạt động chiết nạp gas giảm khối lượng.

​Sở cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ mua theo nhu cầu sử dụng bình thường. Người dân không nên mua tích trữ xăng dầu, khí để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ổn định tâm lý thị trường.

​Riêng đối với gas, các phương án sang chiết giảm khối lượng sẽ được giám sát riêng. Việc thực hiện phải minh bạch về nhãn hàng hóa, giá bán, khối lượng thực tế và chất lượng sản phẩm.