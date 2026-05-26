Người ROX kết nối qua những bước chạy đầy nội lực 26/05/2026 16:11

(PLO)- Hơn 100.000 km trên nền tảng trực tuyến và hơn 3.000 km tại giải chạy trực tiếp không chỉ là những con số ấn tượng.

Đó còn là hành trình kết nối người ROX từ nhiều vùng đất, lan tỏa tinh thần đổi mới, nội lực bền bỉ và khát vọng vươn xa của một doanh nghiệp đang bước vào tuổi 30.

800 cán bộ nhân viên đã cùng nhau chinh phục quãng đường 3.000 km hướng tới Ngày truyền thống Tập đoàn.

Những bước chạy kết nối

Sáng cuối tuần tại Công viên Phùng Khoang (Hà Nội), hơn 800 cán bộ nhân viên ROX đã tạo nên bầu không khí sôi động khi tham gia giải chạy trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày hội truyền thống ROXMei 30 của Tập đoàn.

Người ROX cùng nhau chạy dưới ánh bình minh.

Dưới ánh bình minh tháng Năm, các CBNV cùng sải bước trên cung đường xanh mát, tiếp sức cho nhau chinh phục từng km. Những cái chạm tay trên đường đua, những tiếng cổ vũ rộn ràng hay khoảnh khắc cùng nhau cán đích đã tạo nên một buổi sáng ngập tràn năng lượng hào hứng và kết nối.

Những cái chạm tay trên đường chạy tiếp thêm động lực chinh phục thử thách.

Cách Việt Nam hàng nghìn cây số, anh Hoàng Quốc Anh cùng các đồng nghiệp đang công tác tại Mông Cổ cũng ghi dấu những bước chạy của riêng mình. Trên vùng đất được mệnh danh là "xứ sở bầu trời xanh vĩnh cửu", anh chia sẻ rằng mỗi cây số hoàn thành không chỉ là thử thách thể lực mà còn là cách gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của ROX Group.

"Những ngày hè ở Mông Cổ kéo dài từ 4h30 sáng đến gần 10h đêm mới tắt nắng. Đứng giữa vùng đất ấy, tôi nghĩ về khát vọng cùng ROX lan tỏa giá trị thuận ích đến những vùng đất mới. Thật tự hào khi có cơ hội cùng người dân địa phương vun đắp cuộc sống bền vững và tốt đẹp hơn mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Các cổ động viên cuồng nhiệt bên ngoài đường chạy.

Trong tháng 5 này, các hoạt động chạy bộ dành cho cán bộ nhân viên ROX cũng tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương. Mỗi địa điểm mang một màu sắc văn hóa khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần năng động, chủ động và sẵn sàng chinh phục thử thách.

Mỗi km được chinh phục không chỉ ghi dấu nỗ lực cá nhân mà còn phản chiếu sức mạnh kết nối của một cộng đồng tràn đầy năng lượng và không ngừng vươn xa.

Khoảnh khắc sắp cán đích đầy tự hào.

Những bước nhỏ làm nên một hành trình lớn

Hơn 100.000 km được cộng dồn trên nền tảng trực tuyến và hơn 3.000 km tại giải chạy trực tiếp không đơn thuần là những con số thành tích. Đó là minh chứng cho tinh thần chủ động, bền bỉ và sẵn sàng vượt qua giới hạn của mỗi cán bộ nhân viên - những giá trị đã đồng hành cùng ROX Group trên hành trình phát triển suốt ba thập kỷ.

Những bước chân bền bỉ trên đường chạy phản chiếu tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn và chinh phục những mục tiêu mới của người ROX.

Cũng như mỗi cây số được tích lũy từ những bước chạy nhỏ, hành trình 30 năm của ROX được xây dựng từ những nền tảng được bồi đắp bền bỉ qua thời gian.

Theo đại diện Tập đoàn, điều quý giá nhất mà ROX tích lũy sau 30 năm phát triển không chỉ là quy mô hoạt động hay các dự án đã triển khai, mà còn là niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng dành cho thương hiệu. Cùng với đó là kinh nghiệm quản trị được bồi đắp qua nhiều giai đoạn phát triển của nền kinh tế và năng lực thích ứng được rèn luyện qua những biến động của thị trường. Những nền tảng ấy giúp ROX không ngừng đổi mới để đáp ứng các yêu cầu mới, đồng thời giữ vững bản sắc và các giá trị cốt lõi đã làm nên sức mạnh của doanh nghiệp.

Từ đó, ROX Group tiếp tục đầu tư cho các động lực tăng trưởng dài hạn, tập trung vào phát triển con người, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ có tư duy đổi mới và năng lực hội nhập quốc tế, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động điều hành nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Được đầu tư công phu về âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm, ROX30 Concert là lời chào cho một chặng đường mới với tinh thần đổi mới, hội nhập và vươn tầm quốc tế.

Sau những bước chạy kết nối người ROX, hành trình tuổi 30 của Tập đoàn sẽ tiếp tục được thăng hoa trong “ROX30 Concert: Vươn mình rực rỡ”. Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội đêm 30-5-2026 với sự hiện diện của ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên nhiều thế hệ. Chương trình đồng thời được livestream để cộng đồng người ROX tại các văn phòng đại diện cùng theo dõi. ROX30 Concert sẽ là không gian hội tụ của niềm tự hào, tinh thần quốc tế và khát vọng vươn xa đang kết nối người ROX.

Và cũng như trên đường chạy, ROX Group tin rằng khi cùng chung một nhịp bước và một khát vọng vươn xa, đội ngũ nhân sự sẽ tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ để đổi mới không ngừng, mở rộng kết nối quốc tế và chinh phục những cột mốc mới trên hành trình phía trước.