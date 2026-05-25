Xe còn xăng khoáng cũ, có cần xả sạch bình trước khi đổ E10? 25/05/2026 10:00

(PLO)- Petrolimex cho biết khi đổ chung xăng E10 với xăng cũ trong bình, hai loại này sẽ tự hòa trộn đều với nhau trong quá trình xe vận hành chứ không bị tách lớp hay xung đột hóa học

Mấy ngày nay, vấn đề sử dụng xăng E10 được nhiều người dân bàn luận, nêu ý kiến. Trên mạng xã hội, chủ đề này càng sôi nổi hơn.

Một vấn đề được nhiều người quan tâm, đó là khi xe còn xăng cũ, là các loại xăng không chì (xăng khoáng, ví dụ như A95), thì có cần xả sạch bình trước khi chuyển sang đổ xăng E10 hay không?

Trước thắc mắc này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, câu trả lời từ các hãng xe và chuyên gia kỹ thuật là hoàn toàn không cần thiết đối với phần lớn ô tô, xe máy đời mới hiện nay.

Theo Petrolimex, về bản chất, xăng E10 chứa tối đa 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Khi đổ chung với xăng cũ trong bình, hai loại này sẽ tự hòa trộn đều với nhau trong quá trình xe vận hành chứ không bị tách lớp hay xung đột hóa học.

Petrolimex cũng cho hay, các hãng xe cho biết, chỉ cần dòng xe đó được quy định sử dụng được xăng E10 (trong sách hướng dẫn), việc trộn xăng khoáng với xăng E10 là không có vấn đề gì. Vì về bản chất, khi hòa trộn, tỷ lệ ethanol trong bình thậm chí còn bị pha loãng và thấp hơn so với một bình đầy 100% xăng E10.

Về khả năng tương thích tại thị trường Việt Nam, Petrolimex cho hay phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam hiện nay đều chạy được xăng E10.

Tuy nhiên, Petrolimex lưu ý, với những dòng xe quá cũ, được sản xuất trước những năm 2000, hoặc một số ít dòng xe đời mới có hướng dẫn sử dụng xăng E10 nhưng phần liệt kê thị trường chưa có Việt Nam. Lý do do hãng chưa thử nghiệm thực tế tại nước ta. Tuy nhiên, tỷ lệ các xe không tương thích này là rất thấp.

“Do ethanol có xu hướng hút ẩm nhiều hơn xăng khoáng, nếu xe của bạn ít di chuyển hoặc để lưu kho nhiều tháng, từ 1- 2 tháng, không vận hành, nên hạn chế để nhiên liệu ethanol tồn đọng quá lâu trong bình”, Petrolimex chia sẻ.

Đối với các chủ xe đi ít, hoặc xe thuộc diện chưa rõ khuyến cáo dùng E10, thì trước khi chính thức chuyển sang sử dụng E10, có thể chủ động xả sạch bình cũ và thay mới các loại lọc nhiên liệu để xe vận hành mượt mà nhất.