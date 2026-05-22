"Ai kể chuyện hay hơn, người đó hút khách du lịch hơn" 22/05/2026 20:25

(PLO)-Nhiều diễn giả chỉ ra những điểm chưa tốt, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn, đặc biệt là vai trò của cơ quan báo chí.

Ngày 22-5, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam.

Diễn đàn nhằm kết nối giữa cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chính quyền địa phương để chia sẻ kinh nghiệm trong truyền thông du lịch; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy quảng bá điểm đến, chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự, chia sẻ nhiều ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nâng cao truyền thông du lịch

Theo ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội; dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với du lịch, báo chí chính là cầu nối mềm giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao- Du lịch phát biểu tại diễn đàn.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí đồng hành rất tích cực với ngành du lịch thông qua việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Nhiều chiến dịch truyền thông lớn đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đưa nhiều địa phương trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực, quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định như nội dung quảng bá chưa thật sự đồng bộ, khả năng kể chuyện điểm đến chưa tạo được khác biệt; liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp, địa phương còn thiếu chiều sâu.

Ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn trong truyền thông du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị thẳng thắn nhìn nhận, đưa ra những giải pháp thiết thực; có giá trị lý luận, thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.

Nhiều nguy cơ, đầy thử thách

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân Bộ Công an, Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, cho rằng gành du lịch đang trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam; góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng xã hội, ngành du lịch cũng đối diện nhiều nguy cơ mới; đặc biệt là các cuộc khủng hoảng truyền thông và vấn đề an toàn du lịch.

Chỉ một video chưa được kiểm chứng, một thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, hay một vụ việc xử lý chậm, thiếu minh bạch... cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh điểm đến, niềm tin của du khách.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhìn nhận thanh niên ngày nay không chỉ là nhóm công chúng mà các chiến dịch truyền thông muốn tiếp cận.

Trong nhiều trường hợp, chính thanh niên là người tạo xu hướng, đẩy một điểm đến lên mạng xã hội, rồi cũng chính họ kiểm chứng xem điểm đến ấy có đáng đi hay không.

Một điểm đến có thể được biết đến từ bài báo chuyên sâu, nhưng thường được lan tỏa mạnh nhờ hàng nghìn bức ảnh, video, dòng trạng thái, đánh giá, bản đồ hành trình; trải nghiệm cá nhân của người trẻ trên mạng xã hội.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được rất nhiều du khách yêu thích, chia sẻ.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Mạng xã hội tạo ra cơ hội về tốc độ lan truyền nhưng nó cũng đặt ra thách thức về thông tin sai lệch, trào lưu ngắn hạn, nội dung hời hợt, hiệu ứng đám đông và nguy cơ thương mại hóa quá mức.

"Một địa phương có thể nổi lên sau một video hàng triệu lượt xem nhưng cũng có thể mất điểm vì một trải nghiệm xấu bị lan truyền trong vài giờ"- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập, Báo điện tử VietnamPlus- Thông tấn xã Việt Nam nhìn nhận thách thức hiện tại là sự thay đổi liên tục của thuật toán nền tảng số.

Cách thức phân phối nội dung trên Google, YouTube, TikTok hay Facebook luôn biến động và cách chúng ta làm hôm nay ngày mai có thể không còn đúng nữa; báo chí buộc phải liên tục thích ứng, chứ không thể giữ nguyên mãi một kiểu làm.

Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập, Báo điện tử VietnamPlus- Thông tấn Xã Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Như thế, nhà báo ngoài việc có kỹ năng viết còn phải phát triển thêm các kỹ năng mới khác như quay video, dựng clip, thiết kế dữ liệu, hiểu cơ chế hoạt động của nền tảng số và có khả năng phân tích hành vi công chúng quốc tế.

Song song với đó, cũng phải tránh xu hướng làm lại các nội dung quá giống với xu hướng mạng, nếu mải chạy theo các xu hướng đang viral trên mạng xã hội.

Tổng Biên tậpBáo điện tử VietnamPlus cho rằng kể chuyện về Việt Nam không chỉ dừng ở các hình ảnh đẹp hay nội dung gây chú ý nhanh, mà cần tạo ra sự kết nối lâu dài với công chúng quốc tế thông qua các câu chuyện có chiều sâu văn hóa, giá trị nhân văn.