Vé máy bay đắt đỏ ngày hè, doanh nghiệp phải đổi 'chiến thuật' giữ khách 22/05/2026 12:06

(PLO)- Áp lực từ chi phí vé máy bay tăng cao buộc các doanh nghiệp lữ hành phải chủ động tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh combo trọn gói và tour đường bộ để duy trì sức hút trong mùa du lịch hè 2026.

Mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi nhu cầu du lịch trong nước tăng mạnh. Bên cạnh xu hướng nâng cấp trải nghiệm, thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của giá vé máy bay và chi phí dịch vụ buộc nhiều doanh nghiệp phải tái cấu trúc sản phẩm để giữ sức hút với du khách.

Nhiều sản phẩm trải nghiệm mới được tung ra thị trường

Công ty Vietravel vừa khởi động chiến dịch hè 2026 với chủ đề “Vi vu muôn nơi - Hè xanh phơi phới”, diễn ra từ ngày 6-5 đến 31-7 cùng nhiều chương trình ưu đãi trị giá từ 500.000 đến 2 triệu đồng mỗi khách. Điểm nhấn nổi bật trong mùa hè năm nay là bộ sản phẩm du lịch Xuyên Việt thế hệ mới do doanh nghiệp phát triển.

BenThanhTourist cho biết thị trường tour ghép chưa thực sự sôi động khi nhiều gia đình vẫn chờ học sinh kết thúc năm học mới lên kế hoạch du lịch hè. Tuy nhiên, từ tháng 6, khi học sinh đồng loạt nghỉ hè, nhu cầu du lịch dự báo sẽ tăng mạnh, đặc biệt với các tour biển và nghỉ dưỡng gia đình. Trong khi đó, mảng khách đoàn và du lịch MICE đã bước vào cao điểm với nhiều đoàn trong và ngoài nước, quy mô trung bình khoảng 300 khách/đoàn. Giá vé máy bay năm nay tăng khoảng 10-30% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp lữ hành tập trung nâng chuẩn chất lượng dịch vụ và phát triển dòng sản phẩm bền vững. Ảnh: THU TRINH

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tăng cao, giá vé máy bay dịp hè năm nay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Khảo sát trên các nền tảng bán vé trực tuyến cho thấy nhiều chặng bay nội địa đã tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội, mức giá dưới 2,5 triệu đồng/chiều hiện khá hiếm và chủ yếu xuất hiện ở các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn của Vietjet Air và Vietravel Airlines. Trong khi đó, nhiều chuyến bay của Vietjet Air dao động từ 2,6-2,8 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways ở mức 3,1-3,5 triệu đồng/chiều, còn Vietnam Airlines chủ yếu duy trì trên 3 triệu đồng/chiều tại các khung giờ đẹp.

Các chặng bay đến điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng cũng ghi nhận mức tăng mạnh, tạo áp lực tài chính đáng kể với các gia đình đông thành viên.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết hiện vé máy bay chiếm khoảng một nửa giá tour nên khi giá hàng không biến động, doanh nghiệp buộc phải thay đổi cách xây dựng sản phẩm để giữ khách.

"Hiện nhiều đơn vị đang tăng liên kết với khách sạn, resort và điểm tham quan để tạo các gói combo có giá hợp lý hơn. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang xây dựng các gói dịch vụ trọn gói gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, vé tham quan hoặc xe đưa đón nhằm giữ mức giá hợp lý và gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng trong mùa cao điểm hè 2026", ông Vũ nói.

Bên cạnh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng truyền thống, thị trường hè năm nay cũng xuất hiện thêm nhiều mô hình giải trí kết hợp công nghệ dành cho giới trẻ và gia đình. Một thương hiệu đến từ Hàn Quốc vừa đưa vào hoạt động mô hình K-Sportainment đầu tiên tại TP.HCM. Mô hình này kết hợp trò chơi vận động với công nghệ IoT, vòng đeo tay RFID và hệ thống tính điểm thời gian thực nhằm tăng tính tương tác cho người chơi.

Mô hình giải trí công nghệ tương tác thế hệ mới thu hút sự quan tâm của giới trẻ và các gia đình trẻ. Ảnh: THU TRINH.

Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên, Giám đốc Điều hành Cali Club Việt Nam cho biết thay vì cố gắng tách trẻ khỏi công nghệ, doanh nghiệp lựa chọn đưa công nghệ vào chính trải nghiệm vận động để tạo cảm giác mới mẻ và tăng động lực tham gia. Theo doanh nghiệp, khu trải nghiệm gồm hơn 20 trò chơi vận động và tương tác dành cho nhiều nhóm khách hàng từ trẻ em, thanh thiếu niên đến gia đình trẻ và dân văn phòng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du khách ngày càng quan tâm hơn đến các hành trình có chiều sâu trải nghiệm, tính cá nhân hóa và yếu tố bền vững. Riêng quý I-2026, Việt Nam đã đón khoảng 6,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy mạnh liên kết đường bộ và phát triển tour ngắn ngày

Đại diện BenThanhTourist cho biết hiện vẫn duy trì mức giá tour hè ổn định, tương đương với năm 2025. Doanh nghiệp luôn chủ động làm việc với các nhà cung cấp để có được các ưu đãi tốt nhất, tối ưu chi phí tour, đồng thời đảm bảo giữ vững chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, khách du lịch hè đang có sự phân cực khá rõ nét. Một nhóm vẫn ưu tiên yếu tố chi phí, thắt chặt chi tiêu hơn, ưu tiên chọn các hành trình ngắn ngày và điểm đến gần để giảm bớt áp lực tài chính.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, trước những biến động của kinh tế thế giới và giá nhiên liệu, chi phí tour outbound trong mùa hè năm nay đang ở mức cao. Vì vậy, xu hướng du lịch của người Việt có sự dịch chuyển rõ rệt sang các điểm đến gần, thuận tiện di chuyển bằng đường bộ, qua đó tạo cơ hội cho du lịch nội địa thu hút thêm du khách.

Trong bối cảnh đó, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết mùa hè 2026, ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, đồng thời đẩy mạnh liên kết với các địa phương khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển các tour liên tuyến, tour ngắn ngày và tour cuối tuần.

Song song đó, TP sẽ tập trung khai thác các dòng sản phẩm có thế mạnh như du lịch nội đô, văn hóa - lịch sử, ẩm thực, mua sắm và du lịch đường sông. Đặc biệt, du lịch ban đêm và du lịch đường sông tiếp tục được xem là những sản phẩm trọng tâm nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo ông Bình, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật và giải trí cũng sẽ được tổ chức thường xuyên tại khu vực trung tâm và các điểm du lịch để tạo thêm trải nghiệm cho người dân cũng như du khách trong mùa hè năm nay.

Nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn các gói combo du lịch tự túc để tối ưu chi phí trong mùa cao điểm hè. Ảnh: THU TRINH.

Ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội nhận định, khi chi phí hàng không vẫn duy trì ở mức cao, thị trường cần tăng cường liên kết giữa hãng bay, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm đến để tạo ra các gói sản phẩm có giá cạnh tranh hơn.

Theo ông Huy, thay vì chỉ giảm giá tour đơn lẻ, doanh nghiệp nên tập trung phát triển các combo trọn gói gồm vé máy bay, lưu trú và dịch vụ tham quan nhằm tối ưu tổng chi phí cho du khách. Đồng thời, các sản phẩm ngắn ngày, di chuyển bằng đường bộ cũng cần được đẩy mạnh để phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.