Địa phương đồng loạt kích cầu, làm mới sản phẩm du lịch hè 2026 21/04/2026 09:11

(PLO)- Các địa phương đồng loạt làm mới sản phẩm và tung gói kích cầu không chỉ để thu hút du khách mà còn là bước đi chiến lược nhằm duy trì sức hút cho du lịch Việt trong mùa cao điểm 2026.

Dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa hè 2026 đang trở thành “điểm nóng” của thị trường du lịch khi nhu cầu nghỉ dưỡng tăng cao. Trước cơ hội phục hồi mạnh mẽ, nhiều địa phương đã chủ động tung các gói kích cầu quy mô lớn, không chỉ giảm giá sâu mà còn làm mới sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm để gia tăng sức hút.

Nhiều trải nghiệm mới lạ tại các điểm đến

Nắm bắt xu hướng du lịch tăng tốc, hàng loạt địa phương đã triển khai các chương trình kích cầu kéo dài nhiều tháng, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tại Lâm Đồng, chuỗi hoạt động kích cầu được triển khai xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 8-2026. Điểm nhấn là lễ khai mạc “Chào mùa du lịch hè 2026”, kết hợp công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Cùng với đó, các chiến dịch truyền thông như “Lâm Đồng - đến để yêu” hay “Người Lâm Đồng - trải nghiệm du lịch Lâm Đồng” được đẩy mạnh nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện.

Nhiều địa phương chủ động làm mới sản phẩm du lịch để thu hút du khách dịp hè 2026. Ảnh: VÕ TÙNG.

Trong khi đó, Quảng Ninh tạo điểm nhấn với Lễ hội ánh sáng trên tàu du lịch diễn ra từ ngày 28-4 đến 2-5, thuộc Tuần văn hóa, thể thao và du lịch hè 2026. Khoảng 60 tàu du lịch sẽ di chuyển dọc vịnh Hạ Long, tạo không gian trình diễn ánh sáng độc đáo về đêm. Địa phương này tiếp tục nâng cấp các sản phẩm đặc trưng như nghỉ dưỡng biển đảo, tour vịnh, du lịch cộng đồng để kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Tại Lào Cai, 19 sự kiện văn hóa, du lịch chủ đề “Một hành trình, muôn trải nghiệm” được tổ chức, tập trung khai thác chiều sâu văn hóa bản địa. Riêng Sa Pa là tâm điểm với lễ hội “Sa Pa - xứ sở tình yêu”, tái hiện Chợ tình truyền thống và Tuần lễ “Sa Pa - Di sản trong sương” dự kiến diễn ra vào tháng 5-2026.

Du khách có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần để tối ưu chi phí hành trình trong dịp lễ 30-4, 1-5 và dịp hè. Ảnh: THU TRINH.

Tại TP.HCM, các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt tung chương trình kích cầu. Nhiều tour được giảm giá mạnh từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Thậm chí, các tuyến cao cấp như châu Âu, Úc, Mỹ giảm đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm. Các sản phẩm mới như Free Walking Tour hay tour lịch sử “Biệt động Sài Gòn – Những căn hầm huyền thoại”, “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng” tiếp tục được làm mới. Thành phố còn đưa vào khai thác sản phẩm ngắm cảnh bằng trực thăng từ Vũng Tàu, mang đến trải nghiệm cao cấp cho du khách.

Việc làm mới sản phẩm không chỉ gia tăng sức hút mà còn phản ánh xu hướng phát triển du lịch theo chiều sâu. Đây là bước đi quan trọng để tận dụng đà phục hồi của thị trường trong năm 2026.

Các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đồng loạt tung ra nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn. Ảnh: THU TRINH.

Ứng phó áp lực chi phí tăng cao

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết với các địa phương trong dịp lễ 30-4, 1-5 cũng như mùa hè 2026. Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, việc doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí và đa dạng hóa sản phẩm giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn phù hợp.

Đáng chú ý, Sở Du lịch TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị vận tải, hàng không, đường sắt và doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các gói kích cầu trọn gói, kết hợp vé máy bay, khách sạn và dịch vụ tham quan với mức giá ưu đãi. Các sản phẩm này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự thuận tiện trong hành trình trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí tại một khu du lịch ở TP.HCM. Ảnh: THU TRINH.

Ở góc độ chuyên gia, TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế và Du lịch TP.HCM nhận định giá nhiên liệu tăng đang kéo theo chi phí vận chuyển và vận hành trong toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch, trong đó hàng không chịu tác động trực tiếp. Khi giá vé máy bay tăng, giá tour cũng tăng theo, khiến hành vi tiêu dùng của du khách thay đổi rõ rệt, chuyển từ ưu tiên trải nghiệm sang tối ưu chi phí.

Xu hướng này dẫn đến sự dịch chuyển từ các điểm đến xa sang gần, từ du lịch quốc tế đường dài sang du lịch nội địa và khu vực. Đồng thời du khách gia tăng việc lựa chọn các phương tiện di chuyển có chi phí thấp hơn thay vì hàng không.

Theo TS Minh, để ứng phó với áp lực chi phí, cần có các chính sách can thiệp hệ thống vào toàn bộ chuỗi cung ứng du lịch. Trong đó, việc giảm đồng bộ các loại thuế, phí như thuế nhiên liệu, thuế giá trị gia tăng hay phí điều hành bay là cần thiết nhằm hạ nhiệt chi phí vận hành. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng ưu đãi và bảo lãnh thanh khoản cũng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và hàng không duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn.

Ngành du lịch tăng cường liên kết vùng để xây dựng các gói combo giá ưu đãi. Ảnh: MM.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, bên cạnh các giải pháp kích cầu, ngành du lịch đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới phục vụ du khách. Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá, đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn tại các khu, điểm du lịch, đặc biệt là các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Ngành du lịch cũng yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không sử dụng các phương tiện không đảm bảo điều kiện kinh doanh và an toàn, nhất là trong vận tải đường bộ và đường thủy, nhằm bảo đảm trải nghiệm an toàn cho du khách trong mùa cao điểm.