Ăn gì, chơi đâu tại TP.HCM dịp lễ 30-4 và Giỗ Tổ Hùng Vương? 18/04/2026 11:18

(PLO)- TP.HCM đồng loạt ra mắt nhiều sản phẩm du lịch và chương trình ưu đãi hấp dẫn phục vụ người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 kéo dài năm nay.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào ngày 26-4 (Chủ nhật), người lao động được nghỉ bù vào ngày 27-4. Ngay sau đó là kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 kéo dài đến hết tuần, tạo thành chuỗi ngày nghỉ liên tiếp hiếm có trong năm.

Với quỹ thời gian dài, nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân tăng mạnh. Tại TP.HCM, nhiều điểm tham quan, giải trí đã nhanh chóng làm mới sản phẩm, tung ra loạt hoạt động hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 đang đến gần, mở ra cơ hội để du khách lên kế hoạch vui chơi, nghỉ dưỡng. Nắm bắt xu hướng này, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tung ra chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức loạt chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc.

Cụ thể, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Suối Tiên triển khai chương trình tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng cho những du khách đến sớm nhất trong ngày 10-3 âm lịch (tức 26-4). Tiếp đó, vào ngày 30-4, khu du lịch dành tặng 1.000 vé cổng miễn phí cho các du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm.

Du khách mặc áo đỏ sao vàng sẽ được miễn phí vé cổng tại Suối Tiên trong ngày 30-4.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi, Suối Tiên còn mang đến chuỗi chương trình nghệ thuật phong phú từ ca múa nhạc truyền thống đến hiện đại. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện những câu chuyện văn hóa - lịch sử, kết hợp cùng âm nhạc sôi động và vũ đạo trẻ trung.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ lễ tại Suối Tiên

Đáng chú ý, năm nay Suối Tiên khoác lên mình diện mạo mới sau khi nâng cấp hệ sinh thái với hơn 150 công trình trò chơi. Nổi bật có đường đua Go Kart, bộ đôi tàu lượn Sky Bounder và Suối Tiên Farm - mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao.

Bộ đôi tàu lượn Sky Bounder mang đến cảm giác mạnh cho du khách ưa thích mạo hiểm.

Khu Di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi giới thiệu đến du khách chuỗi hoạt động tham quan, vui chơi đa dạng. Từ ngày 30-4 đến 3-5, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau.

Khu vực tái hiện vùng giải phóng Củ Chi thu hút đông đảo du khách tham quan dịp lễ.

Bên cạnh đó, tại khu vực hồ cảnh quan mô phỏng Biển Đông, hàng loạt hoạt động giải trí được tổ chức như cắm trại, tham quan vườn thú, zipline xuyên rừng, zipline qua hồ, trò chơi liên hoàn. Du khách cũng có thể trải nghiệm homestay ven sông Sài Gòn, các trò chơi dưới nước, bắn súng đạn sơn và check-in tại mô hình đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Trải nghiệm di chuyển bằng zipline xuyên rừng tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Khu di tích cũng đẩy mạnh các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng như tour đêm “Trăng chiến khu”, tham quan vườn thú mini, bắn súng thể thao.

Đáng chú ý, chương trình ưu đãi giảm 30% giá vé tham quan được áp dụng cho khách Việt Nam đi theo đoàn từ 10 người trở lên, tự tổ chức. Ưu đãi triển khai tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ, trong các ngày 26-4, 30-4 và 1-5-2026.

Tái hiện đời sống chiến khu qua tour đêm “Trăng chiến khu” đầy xúc động.

Show diễn ẩm thực cao cấp VietCharm

VietCharm - show diễn ẩm thực cao cấp kết hợp trình diễn nghệ thuật Việt Nam chính thức đón khách trong khuôn viên Dinh Độc Lập từ đầu năm 2026. Show diễn nổi bật với sự hòa quyện giữa fine dining (ẩm thực tinh hoa), sân khấu nghệ thuật truyền thống và không gian di sản.

Điểm đặc biệt của VietCharm nằm ở cách mỗi món ăn không chỉ phục vụ vị giác mà còn trở thành một “điểm chạm văn hóa”, gắn kết với không gian và tiết mục trên sân khấu. Du khách không chỉ thưởng thức biểu diễn mà còn cảm nhận tinh hoa ẩm thực lan tỏa qua nhiều giác quan.

Show diễn VietCharm trong khuôn viên Dinh Độc Lập kết hợp giữa văn hóa và ẩm thực.

Song hành cùng ẩm thực là hệ thống tiết mục nghệ thuật được tuyển chọn từ chất liệu văn hóa ba miền. Từ múa sen đương đại, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến tuồng, hát bội hay nghệ thuật dân gian Tây Bắc, tất cả được dàn dựng bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Không gian ẩm thực cao cấp được thiết kế hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản.

Không gian tiệc tròn độc đáo giúp thực khách kết nối trực tiếp với các nghệ sĩ.

Show diễn mang tên “Đan di sản, chạm cảm xúc”, được tổ chức hai suất mỗi ngày, từ 12 giờ đến 13 giờ 30 và từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Giá vé gồm hai hạng 1,6 tỉ đồng và 1,8 tỉ đồng, đã bao gồm toàn bộ thực đơn, trà đạo và thưởng thức nghệ thuật. Không gian sân khấu được thiết kế dạng tròn với hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại cùng màn hình LED bao quanh.