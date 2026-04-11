Khách Việt ưu tiên thú cưng khi lựa chọn các dịch vụ du lịch 11/04/2026 14:42

(PLO)- Thú cưng đang dần trở thành nhân tố quyết định lựa chọn du lịch của khách Việt, từ điểm đến, nơi lưu trú cho đến phương thức di chuyển.

Nhu cầu du lịch cùng thú cưng đang gia tăng mạnh mẽ và dần định hình lại cách du khách Việt lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi.

Theo dữ liệu mới công bố từ nền tảng du lịch Booking.com, trong năm 2025, lượng tìm kiếm toàn cầu liên quan đến nơi lưu trú thân thiện với thú cưng đạt gần 15 triệu lượt.

Trong đó, riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm 2,3 tỉ lượt. Từ khóa này đồng thời lọt vào top 10 bộ lọc được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng. Song song đó, tổng chi tiêu dành cho thú cưng toàn cầu ước tính chạm mốc 157 tỉ đồng vào cuối năm.

Nhân ngày Quốc tế Thú cưng (11-4), nền tảng này công bố những xu hướng nổi bật cho năm 2026. Kết quả cho thấy thú cưng đang trở thành phần trung tâm trong hành trình du lịch của người Việt.

Cụ thể, khoảng 60% chủ nuôi tại Việt Nam ưu tiên các loại hình như nhà nghỉ dưỡng hoặc căn hộ để đảm bảo không gian rộng rãi. Bên cạnh đó, 17% du khách xem xét chính sách dành cho thú cưng trước khi đặt phòng.

Du lịch cùng thú cưng là xu hướng nổi bật năm 2026 của người Việt. Ảnh: MM.

Thú cưng còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách du khách lựa chọn trải nghiệm. Theo khảo sát, 58% du khách Việt ưu tiên các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài; 50% lựa chọn các bãi biển cho phép thú cưng; 60% hướng đến các điểm đến đô thị thân thiện và 55% ưu tiên các nhà hàng có không gian phù hợp.

Về phương tiện di chuyển, xu hướng du lịch đường bộ chiếm ưu thế khi có tới 93% du khách lựa chọn các hành trình linh hoạt. Với các chuyến bay, chỉ 43% người được hỏi sẵn sàng đưa thú cưng đi cùng, trong khi 12% cảm thấy mệt mỏi với trải nghiệm này.

Khi thú cưng đóng vai trò như người bạn đồng hành không thể thiếu, chúng đang tác động đến hầu hết quyết định từ điểm đến, lưu trú cho đến di chuyển. Đây là xu hướng đáng chú ý của ngành du lịch thời gian tới.