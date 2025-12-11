Điểm đến nào tại Việt Nam đang khiến khách Ấn Độ, Hàn Quốc 'phát sốt'? 11/12/2025 11:22

(PLO)- Nhờ mức tăng 47% trong lượng tìm kiếm lưu trú dịp cuối năm, Phú Quốc (tỉnh An Giang) vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng để trở thành lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế.

Theo khảo sát của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda từ tháng 9 đến tháng 11 cho thời gian lưu trú tháng 12-2025 đến tháng 1-2026, cho thấy nhu cầu du lịch gia đình quốc tế đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch khu vực khi trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình quốc tế. Khách Hàn Quốc dẫn đầu lượng quan tâm trong tháng 12 và tháng 1, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Úc và Malaysia. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ Ấn Độ tăng tới 186%, trong khi Malaysia tăng 74% phản ánh sức hấp dẫn lớn của thị trường Việt Nam đối với nhóm khách gia đình.

Các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của Việt Nam gồm văn hóa và ẩm thực đặc sắc, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống resort và hoạt động vui chơi thân thiện với trẻ em.

Khách Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến du lịch Việt Nam. Ảnh: DH.

Phú Quốc là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất với mức tăng 47%, nhờ bãi biển đẹp và hệ sinh thái du lịch phong phú, phù hợp cho kỳ nghỉ nhiều thế hệ. Đà Nẵng đứng thứ hai với mức tăng 42%, nổi bật bởi bãi biển, các hoạt động khám phá nhẹ nhàng và khu vui chơi Bà Nà Hills. Nha Trang giữ vị trí thứ ba, tiếp tục là lựa chọn yêu thích của các gia đình, trong khi TP.HCM và Hà Nội lần lượt xếp thứ tư và thứ năm nhờ hệ thống giải trí, văn hóa và lễ hội đặc trưng.

Phú Quốc là điểm đến được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Ảnh: Vivu Vietnam - Unsplash.

Ở chiều ngược lại, mặc dù gia đình Việt thường ít lựa chọn du lịch quốc tế vào cuối năm, Trung Quốc lại ghi nhận sự quan tâm gia tăng rõ rệt. Trong top 20 điểm đến nước ngoài được tìm kiếm nhiều nhất, Thượng Hải tăng 58% và Bắc Kinh tăng 59%. Việc mở thêm nhiều đường bay thẳng từ Hà Nội đến các thành phố lớn của Trung Quốc được cho là động lực thúc đẩy xu hướng này.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda cho biết, Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ cuối năm của các gia đình khắp châu Á và thế giới. Các gia đình đánh giá cao như một điểm đến thân thiện, qua đó khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu.