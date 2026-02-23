Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 bùng nổ với 14 triệu lượt khách 23/02/2026 14:46

(PLO)- Với 14 triệu lượt khách, mùa du xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ đạt kỷ lục mà còn khẳng định sức hút bứt phá của thương hiệu du lịch Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi dấu một mùa du lịch sôi động. Với khoảng 14 triệu lượt khách, thị trường không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn cho thấy những chuyển động tích cực trong tổ chức sản phẩm và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam.

Bùng nổ 14 triệu lượt khách dịp Tết

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, hoạt động du lịch trên cả nước sôi động với khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ lấp phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt 55-60%. Trong đó, nhiều điểm đến ghi nhận công suất rất cao như Phú Quốc xấp xỉ 95%, Sa Pa đạt 90-95%, Đà Lạt và Phan Thiết ở mức 80-90%.

Đà tăng trưởng đặc biệt rõ nét ở phân khúc khách quốc tế tại các địa phương trọng điểm. Đà Nẵng ước đón khoảng 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đạt gần 238.200 lượt, tăng tới 207%; Hà Nội đón khoảng 217.000 lượt, tăng 55%; trong khi TP.HCM ghi nhận khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7% so với cùng kỳ.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) đông đúc ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ. Ảnh: THU TRINH.

Sự sôi động của thị trường còn được thúc đẩy bởi loạt chương trình kích cầu của các doanh nghiệp lữ hành lớn như Vietravel và Saigontourist. Nhiều sản phẩm đa dạng được tung ra như tour trải nghiệm Tết cổ truyền, tour “Tây ăn Tết ta”, city tour bằng xe buýt hai tầng hay hành trình du thuyền trên sông Sài Gòn.

Thị trường cũng ghi nhận sự ra mắt của nhiều sản phẩm mới mang đậm yếu tố văn hóa như tour “Ký ức Cột Cờ”, trình diễn 3D Mapping “Kinh đô Thăng Long”, tour “Sa Pa - Mỗi ngày một sắc Xuân”. Ở phân khúc lưu trú cao cấp, nhiều khách sạn tổ chức tiệc đón Giao thừa, múa lân, hướng dẫn gói bánh chưng, viết thư pháp... nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đáng chú ý, một số địa phương đã áp dụng chính sách miễn phí tham quan tại các di tích; các đô thị lớn tổ chức miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong những ngày đầu năm để tạo thuận lợi cho du khách du xuân.

Bức tranh du lịch Tết 2026 phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng mới: Du khách ưa chuộng đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến, tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa gắn với giá trị văn hóa - lịch sử và có xu hướng lưu trú dài ngày hơn.

Người dân và du khách tận hưởng không khí xuân rực rỡ tại xã Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: THU TRINH.



Định vị thương hiệu du lịch trong giai đoạn mới

Lãnh đạo ngành du lịch nhận định, công tác chuẩn bị đón khách dịp Tết đã được triển khai chủ động, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Các đơn vị bảo đảm phục vụ du khách đón Tết an toàn, văn minh, phù hợp với phong tục truyền thống.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tết Bính Ngọ 2026 là mùa du lịch khởi sắc với mức tăng trưởng ấn tượng. Nhờ kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 14-2 đến 22-2-2026, không khí du lịch lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị lớn đến các địa phương. Kết quả này phản ánh hiệu quả điều hành linh hoạt và đà phục hồi rõ nét của cả thị trường khách nội địa lẫn quốc tế.

Tại các điểm đến, địa phương tiếp tục làm mới sản phẩm. Nhiều khu vực ven biển và cao nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Bảo Lộc (Lâm Đồng) tạo dấu ấn nhờ trải nghiệm khác biệt. Các điểm đến phía Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang hấp dẫn du khách với cảnh sắc xuân rực rỡ và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết thị trường khách quốc tế (inbound) tăng trưởng mạnh, tập trung vào sản phẩm tham quan đô thị, văn hóa - ẩm thực. Du khách chủ yếu đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc với xu hướng lựa chọn các sản phẩm “Tết Việt trong lòng đô thị”.

Du khách ưu tiên lựa chọn các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm, du lịch xanh. Ảnh: THU TRINH.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thời gian tới, ngành du lịch sẽ rà soát, hoàn thiện nội dung sửa đổi Luật Du lịch 2017 nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng. Đồng thời, ngành tham mưu xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên phát triển mới” trình Bộ Chính trị trong quý III-2026.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tập trung định vị thương hiệu rõ nét trên bản đồ thế giới và đổi mới công tác xúc tiến. Các đơn vị cũng đang phối hợp chuẩn bị Lễ khai mạc và chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hướng tới nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.