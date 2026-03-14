Hộ chiếu tăng bậc, khách Việt đi 48 nước không cần xin visa 14/03/2026 12:10

(PLO)- Hộ chiếu Việt Nam vừa tăng bậc trên bảng xếp hạng thế giới năm 2026, giúp công dân có thể đến 48 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước.

Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index 2026 cập nhật tháng 3-2026, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 thế giới, tăng 6 bậc so với lần công bố vào tháng 12-2025. Kết quả này phản ánh mức độ cải thiện trong khả năng di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam.

Hiện công dân Việt Nam có thể đến 48 điểm đến trên thế giới mà không cần xin visa trước hoặc chỉ cần thực hiện các thủ tục đơn giản như e-visa, visa tại cửa khẩu hoặc giấy phép du lịch điện tử (ETA).

Trong đó, 23 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn thị thực hoàn toàn cho công dân Việt Nam gồm: Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines, Campuchia, Indonesia, Panama, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Barbados, Belarus, Chile, quần đảo Cook, Dominica, Micronesia, Mông Cổ, Rwanda, đảo quốc Saint Vincent và Grenadines, Suriname.

Bên cạnh đó, 22 điểm đến cho phép cấp visa tại cửa khẩu (visa on arrival) bao gồm: Burundi, quần đảo Cape Verde, quần đảo Comoro, Djibouti, Guinea-Bissau, Jordan, Madagascar, Maldives, quần đảo Marshall, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nepal, Niue, quần đảo Palau, Samoa, Sierra Leone, St. Lucia, Tajikistan, Tanzania, Timor Leste và Tuvalu.

Ngoài ra, 3 quốc gia yêu cầu công dân Việt Nam đăng ký giấy phép nhập cảnh điện tử (ETA) trước khi đến là Kenya, Seychelles và Sri Lanka.

Hộ chiếu Việt Nam tăng 6 bậc so với tháng 12-2025. Ảnh: MINH HOÀNG.

Hiện nay, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi đến 9 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian lưu trú phổ biến từ 14 đến 30 ngày, tùy theo quy định của từng quốc gia.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng uy tín đánh giá “sức mạnh” hộ chiếu các quốc gia dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Thứ hạng phản ánh khả năng tự do di chuyển của công dân và mức độ mở cửa của các quốc gia.

Theo bảng xếp hạng năm 2026, Singapore tiếp tục giữ vị trí hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi công dân có thể nhập cảnh 192 điểm đến không cần xin visa. Nhật Bản, Hàn Quốc và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đồng hạng 2 với 187 điểm đến.

Đứng thứ 3 là Thụy Điển với 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị trí thứ 4 gồm 12 quốc gia cùng đạt 185 điểm đến như Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức... Xếp thứ 5 là Áo, Hy Lạp, Malta và Bồ Đào Nha với 184 điểm đến.

Khách Việt được miễn visa đến 48 quốc gia trên thế giới. Ảnh: THU TRINH.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Giám đốc Công ty VinaGroup, cho rằng việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế tăng nhanh, việc hộ chiếu cải thiện thứ hạng giúp du khách có thêm lựa chọn thuận tiện. Điều này góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa

Tuy nhiên theo các chuyên gia du lịch, số lượng điểm đến miễn thị thực cho công dân Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận song phương, tăng cường hợp tác du lịch để nâng cao khả năng di chuyển quốc tế cho công dân.