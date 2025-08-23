Visa thuận lợi mở ra cơ hội mới cho du lịch Việt Nam - Hàn Quốc 23/08/2025 11:32

(PLO)- Với chính sách visa ngày càng thuận lợi, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, hứa hẹn thu hút lượng lớn du khách và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Sáng 23-8, Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm chính sách visa Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với chủ đề “Lãnh sự đồng hành - Lữ hành bứt phá” nhằm tăng cường trao đổi thông tin về thị thực, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác du lịch.

Cơ hội tăng cường trao đổi khách hai chiều

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho biết Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) hiện nằm trong nhóm thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam, với lượng khách ổn định và nhu cầu trải nghiệm đa dạng. Đây là nguồn khách tiềm năng cho các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không của TP.HCM.

Ông Việt Anh nhấn mạnh, việc tháo gỡ vướng mắc về chính sách visa sẽ giúp tăng cường trao đổi du khách hai chiều, đồng thời là “đòn bẩy” để TP.HCM thu hút thêm nhiều du khách chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chính sách visa thuận lợi mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành du lịch Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TT.

Về phía doanh nghiệp, bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thể Thao Du Lịch The Swing, Tổng thư ký Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn cho biết, thị trường khách chơi golf quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, nổi bật là Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) - nhóm khách có chi tiêu cao, thường kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng cao cấp. Trung bình mỗi năm, lượng khách từ hai thị trường này tăng 10–15%, thậm chí sau dịch có giai đoạn tăng đột biến.

"Việc Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp dụng visa điện tử thuận tiện đã tạo điều kiện thu hút thêm nhiều du khách, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích khách quay lại. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách visa thuận lợi, Việt Nam có thể sớm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách du lịch golf từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)"- bà Thảo nói.

"Hướng đến nhập cảnh Hàn Quốc không cần visa"

Đại diện phía Hàn Quốc, ông You Sang Byun, Phòng Visa Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng phương án cụ thể để nới lỏng chính sách visa dành cho công dân Việt Nam. “Tôi kỳ vọng trong tương lai, người Việt Nam có thể nhập cảnh Hàn Quốc mà không cần xin visa”, ông chia sẻ.

Ông You Sang Byun đánh giá kết quả tích cực này có được nhờ nỗ lực cải thiện chính sách visa và nâng cấp hạ tầng giao lưu từ cả hai phía. Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp thuận lợi như miễn lệ phí visa điện tử cho đoàn thể, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý, mở rộng chế độ đăng ký visa qua doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời, Việt Nam cũng gia hạn thời gian miễn thị thực và mở rộng diện cấp visa điện tử cho khách Hàn Quốc.

Theo thống kê, năm 2024 có khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Riêng 7 tháng đầu năm 2025 đã đạt 2,5 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Hàn Quốc, chỉ sau Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, 420.000 lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong cùng kỳ, nâng tổng cộng đồng giao lưu hai nước lên khoảng 650.000 người. Đáng chú ý, số lượng người Việt Nam đến Hàn Quốc đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Hiện nay, visa Hàn Quốc không còn dán trực tiếp vào hộ chiếu mà được quản lý hoàn toàn trên hệ thống điện tử. Ông You Sang Byun nhấn mạnh, cơ quan lãnh sự sẽ thẩm tra tính phù hợp, tính xác thực của hồ sơ, do đó doanh nghiệp lữ hành và người xin visa cần chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, phản ánh chính xác tình trạng thực tế để quá trình xét duyệt nhanh chóng, thuận lợi.

Tọa đàm chính sách visa Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) với chủ đề “Lãnh sự đồng hành - Lữ hành bứt phá” sáng 23-8. Ảnh: TT.

Đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), ông Derek Chou, Trưởng đại diện của Cục du lịch Đài Loan tại Việt Nam, cho biết loại visa quan hồng (visa đoàn) hiện được cấp thông qua các công ty du lịch chỉ định. Đây là loại visa miễn phí, không yêu cầu chứng minh tài chính, tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp lữ hành khi tổ chức tour.

Trong khi đó, với tour khách lẻ, chỉ những công ty nằm trong danh sách do Chính phủ chỉ định mới được phép làm hồ sơ, và hằng năm vào tháng 3, tháng 9, lãnh sự quán sẽ xét duyệt để công bố danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện.

Thông tin từ phía Đài Loan cho thấy, năm nay lượng khách đi tour lẻ giảm đáng kể, nhưng tour khách đoàn theo diện công ty thưởng cho nhân viên lại tăng gấp ba lần so với mọi năm.