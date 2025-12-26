Nhiều tour du lịch Tết Dương lịch đã sớm 'khóa sổ' 26/12/2025 13:40

(PLO)- Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày mở ra cơ hội du lịch, nhưng thời điểm công bố muộn khiến xu hướng du lịch ngắn ngày trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày tạo nên bức tranh du lịch sôi động hiếm thấy. Từ tour nội địa đến các điểm đến quốc tế gần, nhu cầu tăng nhanh khiến nhiều sản phẩm sớm “khóa sổ”. Đồng thời, thực tế này làm lộ rõ sự dịch chuyển trong hành vi du lịch của người dân: đi ngắn ngày, chủ động hơn và ưu tiên nghỉ dưỡng thay vì tham quan dồn dập.

“Khóa sổ” tour Tết Dương lịch

Trước đây, khi Tết Dương lịch chỉ nghỉ một ngày, du khách chủ yếu lựa chọn các chuyến đi trong ngày hoặc nghỉ một đêm tại những điểm đến gần. Tuy nhiên, với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày năm nay, xu hướng du lịch có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều người ưu tiên các tour 3 - 4 ngày, mở rộng phạm vi từ nội địa đến quốc tế, đồng thời chủ động lên kế hoạch thay vì chờ sát ngày lễ.

Dù vậy, việc lịch nghỉ chính thức được chốt chỉ khoảng một tuần trước kỳ lễ khiến không ít du khách bị động. Anh Nguyễn Quang Viễn (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Gia đình tôi ban đầu không định đi chơi xa. Khi biết được nghỉ liền 4 ngày, cả nhà quyết định sắp xếp chuyến du lịch ngắn ngày. Có thêm thời gian giúp chuyến đi bớt vội vàng, đúng nghĩa là nghỉ ngơi”.

Trước quỹ thời gian nghỉ ngắn và lịch công bố muộn, nhiều gia đình chọn các chuyến đi ngắn ngày, thậm chí ở lại thành phố để nghỉ ngơi, trải nghiệm. Ảnh: THU TRINH.

Trong khi đó, nhiều du khách khác cho rằng việc công bố muộn khiến kế hoạch cá nhân bị đảo lộn. Chị Lương Đông Âu, (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết gia đình chị chỉ dự tính nghỉ 1 - 2 ngày nên chưa đặt dịch vụ sớm. Đến khi lịch nghỉ kéo dài được thông báo, vé máy bay và khách sạn tại các điểm đến quen thuộc đã tăng giá hoặc gần kín chỗ.

Ở góc độ doanh nghiệp, thị trường ghi nhận mức tăng trưởng khả quan nhưng không đột biến. Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, lượng khách mua tour Tết Dương lịch năm nay tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ 2024. Khách tập trung vào các tuyến nội địa quen thuộc như Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né. Bên cạnh đó, các tour ngắn ngày đến Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng thu hút khách nhờ thời gian bay ngắn.

Ghi nhận tại BenThanh Tourist cho thấy lượng khách quan tâm và mua tour Tết Dương lịch tăng khoảng 15%. Du khách có xu hướng lên kế hoạch và chốt tour sớm hơn, đặc biệt ở các thị trường xa như châu Âu, Úc hay Nhật Bản.

Với các điểm đến xa, du khách có xu hướng chốt tour từ sớm để giữ chỗ, ổn định lịch trình và tránh áp lực giá tăng sát kỳ nghỉ. Ảnh: THU TRINH.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist, cho biết đến thời điểm hiện tại, phần lớn tour Tết Dương lịch đã “khóa sổ”. Doanh nghiệp hiện chuyển trọng tâm sang khai thác sản phẩm Tết Nguyên đán và các tour đầu năm 2026.

Cơ hội cho du lịch ngắn ngày

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, du lịch Tết Dương lịch năm nay ghi nhận xu hướng rõ nét về các chuyến đi ngắn ngày, linh hoạt, ưu tiên nghỉ dưỡng. Với quỹ thời gian nghỉ 4 ngày, du khách Việt lựa chọn những hành trình di chuyển nhanh, tập trung vào trải nghiệm thư giãn, ẩm thực thay vì các tour tham quan dồn dập.

Sau khi thông tin về số ngày nghỉ được điều chỉnh, các đơn vị lữ hành, khách sạn và vận tải đã nhanh chóng cập nhật sản phẩm, thiết kế tour phù hợp quỹ thời gian 4 ngày. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn cũng tạo áp lực cho doanh nghiệp. Nhiều đơn vị phải huy động thêm lao động thời vụ, điều chỉnh ca làm việc liên tục. Chi phí vận hành tăng cao trở thành bài toán khó để vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ, vừa giữ hiệu quả kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt bổ sung và điều chỉnh sản phẩm du lịch ngắn ngày, phù hợp với quỹ nghỉ liên tục 4 ngày của du khách. Ảnh: THU TRINH.

Ở góc độ chuyên gia, TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, cho rằng kỳ nghỉ 4 ngày tạo dư địa cho phân khúc du lịch ngắn ngày phát triển. Thời gian nghỉ đủ dài giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn, giảm tâm lý vội vã và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia du lịch, nhận định việc kéo dài kỳ nghỉ là tín hiệu tích cực, song hiệu quả phụ thuộc lớn vào thời điểm công bố. Nếu thông tin đưa ra sớm, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong thiết kế sản phẩm; du khách cũng có điều kiện lên kế hoạch và kiểm soát chi phí. Ngược lại, việc thông báo sát ngày lễ dễ khiến thị trường rơi vào trạng thái “chạy nước rút”, đẩy giá dịch vụ tăng nhanh.

Về dài hạn, các kỳ nghỉ ngắn ngày nếu được công bố sớm không chỉ kích thích nhu cầu du lịch tức thời mà còn góp phần hình thành thói quen du lịch quanh năm cho người dân, giảm áp lực mùa cao điểm.

Du khách trải nghiệm lái xe tăng địa hình tại một khu du lịch. Ảnh: THU TRINH.