Cách phòng tránh lừa đảo tour du lịch qua fanpage giả mạo 07/12/2025 15:17

(PLO)- Các chuyên gia du lịch khuyến nghị du khách chủ động kiểm chứng thông tin, việc này nhằm tránh rơi vào bẫy lừa mua tour đang lan rộng trên mạng.

Mùa du lịch cuối năm kéo theo nhu cầu đặt tour tăng cao, đây cũng là cơ hội để các đối tượng lừa đảo qua website và fanpage giả mạo lợi dụng. Nhiều du khách đã mất tiền oan do tin tưởng các trang giả mạo khiến việc kiểm chứng thông tin trở thành bước quan trọng không thể bỏ qua trước khi đăng ký tour.

Khách mất tiền oan vì fanpage giả mạo

Chị H (ngụ tại phường Long Bình, TP.HCM) cho biết chị đã mất gần 12 triệu đồng khi đăng ký tour qua một fanpage có giao diện giống hệt một công ty lữ hành nổi tiếng. Trang fanpage này đăng nhiều hình ảnh văn phòng, logo và bài viết quảng cáo được chỉnh sửa rất tinh vi.

Theo chị H, nhân viên tư vấn tự xưng sử dụng tên thật của một điều hành viên trong công ty. Người này liên tục thúc giục chị chuyển khoản để “giữ chỗ gấp vì sắp hết suất”. Ngay sau khi thanh toán vào tài khoản cá nhân như hướng dẫn, chị H không thể liên lạc lại với người tư vấn. Khi gọi đến hotline chính thức của công ty, chị mới tá hỏa biết rằng mình đã bị lừa.

Các đối tượng tạo một fanpage có giao diện giống hệt như fanpage của công ty lữ hành uy tín. Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện của chị H không phải cá biệt. Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các thương hiệu du lịch uy tín để lừa đảo khách hàng diễn ra ngày càng tinh vi. Họ thường tạo trang web giả mạo, fanpage “nhái" và đưa ra mức giá tour rẻ bất thường và yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Hình thức lừa đảo này không chỉ khiến nhiều du khách mất tiền oan, mà còn làm gián đoạn kế hoạch du lịch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, ngoài mạo danh thương hiệu, kẻ xấu còn quảng cáo tour giá rẻ hoặc dịch vụ visa bao đậu 100%, tặng voucher du lịch miễn phí. Nạn nhân thường là khách mới, ít kinh nghiệm đi tour, ham giá rẻ. Hoặc họ là người gặp sự cố bất ngờ trên đường đi du lịch nên nóng vội.

Nhận diện doanh nghiệp lữ hành uy tín và tránh rủi ro

Trước thực trạng lừa đảo du lịch ngày càng tinh vi, các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM liên tục đưa ra cảnh báo. Họ khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn dịch vụ một cách thông minh và an toàn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Vina Group, cảnh báo nhiều đối tượng mạo danh thương hiệu du lịch uy tín. Việc này diễn ra qua website và tài khoản giả mạo. Các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Điều này gây thiệt hại trực tiếp cho người đăng ký tour.

Ông Mẫn nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn, du khách nên chọn các đơn vị lữ hành có thương hiệu rõ ràng. Các đơn vị này cần có giấy phép đầy đủ và địa chỉ minh bạch. Du khách nên kiểm tra website, fanpage, hotline và email có trùng khớp với thông tin công khai của công ty, cần tránh bấm vào link lạ hoặc quét QR không rõ nguồn gốc. Du khách tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và cần ký hợp đồng du lịch rõ ràng, yêu cầu hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ khi đặt tour.

Du khách cần xác minh kỹ về đơn vị tổ chức tour. Ảnh: TT.

Tương tự, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, lưu ý du khách cần đặc biệt cảnh giác, chỉ đặt dịch vụ qua các kênh chính thức của công ty uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và hợp đồng, tránh các ưu đãi không thực tế. Đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm cho nguồn không đáng tin cậy.

Ông Vũ khuyến nghị: “Du khách nên thận trọng với yêu cầu chuyển tiền đặt cọc giữ chỗ. Nếu có thể, nên thực hiện giao dịch trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng công ty. Cần cảnh giác với những lời hẹn thu tiền tại nhà hàng, quán cà phê. Khi bị lừa, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng”.

Các chuyên gia lưu ý, những kẻ lừa đảo thường sử dụng số điện thoại, email không chính thức. Họ không có địa chỉ văn phòng rõ ràng. Đồng thời họ không cung cấp được hóa đơn hay hợp đồng có dấu đỏ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Vietluxtour, khuyến cáo khách nên chọn doanh nghiệp lữ hành uy tín. Các doanh nghiệp này thuộc nhóm thương hiệu hàng đầu. Khi mua tour trực tuyến, cần truy cập đúng fanpage và website chính thức, ưu tiên fanpage có tích xanh. Cần kiểm tra sự thống nhất của hotline. Tên công ty phải viết đúng chính tả, tránh các website có tên miền lạ như .cc, .xyz, .tk.

Bà Thu cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp lữ hành cần thường xuyên thông báo nhận diện thương hiệu và các kênh thông tin chính thức. Cần cung cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép lữ hành quốc tế và chứng nhận đại lý hàng không. Đặc biệt, du khách không nên mua dịch vụ qua tài khoản Facebook cá nhân mờ nhạt. Cũng không nên mua qua các hội nhóm thiếu uy tín, ít tương tác và không có chính sách bảo vệ người mua.

Du khách tìm hiểu và chọn mua các tour trong nước lẫn quốc tế tại những hội chợ du lịch uy tín ở TP.HCM. Ảnh: TT.

Các biện pháp cảnh giác này không chỉ bảo vệ tài sản mà còn giúp du khách có trải nghiệm an toàn, suôn sẻ. Điều này đặc biệt quan trọng trong dịp cuối năm mùa cao điểm của nhu cầu du lịch.