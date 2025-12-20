Dịp Tết Dương lịch, hàng loạt điểm vui chơi ở TP.HCM giảm giá, miễn vé 20/12/2025 09:49

(PLO)- Dịp Tết Dương lịch, hàng loạt khu vui chơi đồng loạt tung ưu đãi giảm giá, miễn vé, mang đến cho du khách nhiều lựa chọn vui chơi, giải trí tiết kiệm tại TP.HCM.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, TP.HCM tiếp tục khẳng định sức hút khi lọt vào danh sách 10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Thành phố đứng ở vị trí thứ 3, sau Phú Quốc và Đà Lạt.

Do kỳ nghỉ rơi vào giữa tuần, nhiều người lựa chọn ở lại thành phố thay vì đi du lịch xa. Dưới đây là những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn và các chương trình ưu đãi tại các điểm đến nổi tiếng.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên

Suối Tiên ra mắt chuỗi hoạt động giải trí, văn hóa và ẩm thực phong phú kèm nhiều ưu đãi. Nổi bật là chương trình giảm giá vé tắm Biển Tiên Đồng.

Cụ thể, từ ngày 19-12-2025 đến 4-1-2026, du khách mua vé Cổng Kỳ Quan tắm Biển Tiên Đồng qua website chính thức sẽ được giảm 20% giá vé. Theo đó, vé người lớn giảm từ 150.000 đồng xuống 120.000 đồng, vé trẻ em từ 100.000 đồng còn 80.000 đồng.

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên giảm giá vé biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ. Ảnh: THU TRINH

Bên cạnh ưu đãi giá vé, Suối Tiên tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật miễn phí, vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cùng các tiết mục xiếc và múa lửa. Ngoài ra, du khách tham gia khu trò chơi thể chất với mô hình pháo dài 40 m sẽ có cơ hội nhận các phần quà phiên bản giới hạn.

Vở diễn truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ảnh: THU TRINH

Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026” từ ngày 30-12-2025 đến 4-1-2026. Đây là điểm hẹn văn hóa với các workshop thủ công nghệ thuật đa quốc gia, trình diễn văn hóa truyền thống và hiện đại.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - đón mừng năm mới 2026”. Ảnh: THU TRINH

Điểm nhấn là các tiết mục ca múa nhạc đa quốc gia, múa truyền thống Lào, trình diễn K-Pop, J-Pop, lễ hội hóa trang và cuộc thi Cosplay Runway. Các workshop trải nghiệm như nặn tò he, làm đầu lân mini, viết thư pháp, vẽ henna Ấn Độ hay thưởng trà Cung đình Huế kết hợp xếp hộp bánh Pháp Lam cũng là hoạt động thu hút khách.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ hằng ngày trong suốt tuần lễ hội.

Không gian ẩm thực quốc tế với hơn 80 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc trưng từ Âu - Mỹ, châu Á đến Việt Nam. Đặc biệt, Ban tổ chức miễn phí vé vào cổng từ 17 giờ đến 21 giờ hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi

Bên cạnh khám phá hệ thống địa đạo, khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi giai đoạn 1961 - 1972 thu hút du khách với sa bàn và phim 3D mô phỏng trận càn Cedar Falls. Du khách có thể trực tiếp tham gia các mô hình trải nghiệm như cấy lúa, giã gạo, bắt cá, đan lát hay làm bánh tráng truyền thống.

Khách quốc tế trải nghiệm di chuyển trong lòng địa đạo tại Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi. Ảnh: THU TRINH

Hành trình còn có các hoạt động giải trí ngoài trời như bắn súng thể thao, câu cá, trò chơi dân gian. Đáng chú ý, tour tham quan ban đêm với chủ đề “Trăng chiến khu” được tổ chức vào ngày 1-1-2026 (từ 18 giờ đến 20 giờ 40) với giá vé 399.000 đồng/người. Chương trình cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho các đoàn khách tập thể, trường học và gia đình đăng ký số lượng lớn.

Tour tham quan ban đêm với chủ đề “Trăng chiến khu”. Ảnh: THU TRINH