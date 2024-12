Tết Dương lịch 2025 đi đâu, xem gì tại TP.HCM? 31/12/2024 19:06

Chỉ còn vài tiếng nữa là năm 2024 sẽ khép lại, để chào đón năm Tết Dương lịch 2025, TP.HCM tổ chức hàng loạt chương trình, lễ hội và sự kiện.

Rộn ràng các chương trình nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2025

Theo thông tin, chương trình Countdown sẽ được tổ chức vào đêm 31-12-2024 tại các địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bến Bạch Đằng, Khu vực logo nổi trên sông Sài Gòn.

Cụ thể, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẽ diễn ra chương trình Tiger Remix 2025 với sự tham gia của loạt nghệ sĩ như: Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Đen, Hoàng Thùy Linh, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, DJ Minh Trí, Châu Tuyết Vân, Wean Le, Dương Domic, Pháo,…

Tại TP Thủ Đức, sự kiện countdown The Global Celebration Party 2025 diễn ra vào tối 31-12-2024 tại trung tâm mới The Global city, thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức. Chương trình bắt đầu lúc 18 giờ, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, Thảo Trang, Bảo Anh.

Đáng chú ý là các gương mặt đang tham gia show "Chị đẹp" và 2 chương trình "Anh trai" như Trang Pháp, Bảo Anh, Thảo Trang, Trọng Hiếu, Quân A.P cũng có mặt tại sự kiện này. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được chiêm ngưỡng màn trình diễn Người bay phản lực độc đáo, pháo hoa rực rỡ.

Để chào đón Tết Dương lịch 2025, tại công viên bờ sông Sài Gòn cũng sẽ diễn ra chương trình City TẾT Fest.

Đặc biệt, tại đêm Countdown 31-12, có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, DJ Plastik Funk (Top 81 thế giới), Binz, Đông Nhi và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Landmark 81 sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với sự kiện BOO'25 "Tôi yêu Sài Gòn" trước thềm Tết Dương lịch 2025. Diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31-12-2024, chương trình này mang đến sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc đương đại và nghệ thuật truyền thống.

Dàn nghệ sĩ gồm có Phương Thanh, Ngũ Cung Band, Lương Bích Hữu cùng nhiều gương mặt khác sẽ cùng khán giả đếm ngược chào đón năm mới.

Đến 0h ngày 1-1-2025 là chương trình Bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao 15 phút tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Cũng thời gian này, pháo hoa tầm thấp được bắn tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức)

Pháo hoa nghệ thuật được bắn tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). (Ảnh minh họa)

Nhiều chương trình, vở diễn dịp đầu năm mới 2025

Theo đó, tối 31-12, chương trình VTV Countdown 2025 với tên gọi "Việt Nam chào ngày mới" là lựa chọn thú vị với những gia đình đón năm mới tại nhà.

Chương trình được thực hiện ở các điểm cầu Hà Nội, Hải Phòng, Huế và TP.HCM.

Chương trình quy tụ dàn sao như: Thanh Lam, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, (S)TRONG Trọng Hiếu, HieuThuHai, Issac, ST. Sơn Thạch...

Đây là một lễ hội âm nhạc sôi động cùng với sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt, là minh chứng cho tinh thần sáng tạo vượt khó của người Việt, thể hiện khát vọng phát triển vượt bậc trong năm 2025 của dân tộc Việt Nam.

Chương trình được phát sóng 22 giờ 10 phút, tối 31-12, VTV1 phát sóng cầu truyền hình VTV

Trước đó, chương trình Gala Việt Nam – Đến và Yêu với chủ đề Việt Nam thay đổi cuộc đời tôi lên sóng lúc 20 giờ tối 31-12-2024 trên VTV4 cũng là điểm thú vị.

Chương trình "Gala Việt Nam – Đến và Yêu" mang tới những câu chuyện thú vị của những người nước ngoài sinh sống và yêu mến Việt Nam.

Mở đầu cho tết dương lịch 2025 là chương trình Buổi sáng đầu tiên với tên gọi Tổ quốc nhìn từ trên cao phát sóng lúc 6 giờ 30 ngày 1-1-2025 trên VTV1.

Ngoài ra, chương trình Chào năm mới 2025 cũng là một chương chương trình đáng mong đợi dịp tết dương lịch 2025. Với chủ đề "Bứt phá", Chào năm mới 2025 được THTT vào 20 giờ 10 ngày 1-1-2025 trên VTV1.

Một trong những phần nội dung quan trọng của chương trình Chào năm mới 2025 là lễ công bố giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards. Thông qua phần trao giải, khán giả sẽ có cơ hội nhìn lại nhiều sự kiện, nhiều điều đáng nhớ trong một năm đã qua trước khi khởi đầu cho một năm mới với nhiều ý nghĩa hơn.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như NSND Thanh Lam, Hà Trần, NSND Tự Long, Hà Lê, Uyên Linh, Quốc Thiên, ca nương Kiều Anh, Trang Pháp, Vũ Thảo My, Bùi Công Nam, Isaac, Rhyder... sẽ mang đến những tiết mục đặc biệt.

Nói về chương trình truyền hình ngày Tết Dương lịch 2025, bên cạnh VTV, HTV cũng có những những sản phẩm nghệ thuật dịp Tết Dương lịch cũng ấn tượng không kém.

Theo đó, để chào đón năm mới 2025 và nhìn lại năm cũ 2024 của TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM sẽ phát sóng HTV Chào Xuân 2025 phát sóng lúc 21 giờ ngày 1-1-2025 trên HTV9.

MC Tùng Leo và á hậu Thùy Dung dẫn HTV Chào xuân 2025.

Tham gia chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM), nhạc sĩ Đức Trí và biên đạo Tấn Lộc sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường, cho thấy đam mê và tâm huyết của nghệ sĩ khi thực hiện sự kiện này. Đặc biệt, tại chương trình, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ chia sẻ về niềm tự hào khi hai tiếng Việt Nam được vang lên trước bạn bè quốc tế.

HTV Chào xuân 2025 có sự tham gia biểu diễn của ca sĩ Quang Dũng, Phương Vy, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Tôn, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Kiều Oanh, rapper Quân Lee, phát sóng lúc 22 giờ ngày 31-12 trên cả hai kênh HTV9 và HTV7.

Sân khấu kịch TP.HCM cũng sôi động không kém trong ngày Tết Dương lịch 2025. Nhà hát kịch Idecaf chính thức ra mắt vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ngoại truyện vào lúc 19 giờ 30 ngày 1-1-2025.

Tại sân khấu Thế giới trẻ, dịp Tết Dương lịch 2025 sẽ diễn vở Ông già đoàn lô tô lúc 20 giờ ngày 1-1-2025.

Tại Sân khấu kịch Thiên Đăng, lúc 19h30, 1-1-2025, sẽ có vở Những con ma nhà hát. Vở quy tụ sự tham gia của nhiều ngôi sao sân khấu như Thành Lộc, Hữu Châu, Trương Hạ, Lê Khánh,…