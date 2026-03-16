Ô tô lao lên vỉa hè tông người phụ nữ rồi bỏ chạy 16/03/2026 12:22

(PLO)- Ô tô đang đi chậm dưới lòng đường rồi lên vỉa hè, tông trúng một phụ nữ. Tài xế sau đó điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 16-3, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Sen, quận Lê Chân xảy ra vào rạng sáng 15-3.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 15-3 tại trước cửa số nhà 209 Hồ Sen, phường Lê Chân. Lúc này, ô tô BKS 15K-279.82 tông trúng bà H.N.T (60 tuổi, trú quận Lê Chân) đang đứng trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến bà T bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ chạy.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Hình ảnh từ camera người dân ghi lại cho thấy chiếc xe di chuyển chậm dưới lòng đường rồi từ từ lao lên vỉa hè, tông trực diện người phụ nữ. Nạn nhân đã ngã gục, tài xế lùi xe rồi tăng tốc rời đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Lê Chân đã xác định được phương tiện liên quan. Tài xế điều khiển xe được làm rõ là N.X.T (48 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ô tô BKS 15K-279.82 gây ra vụ tai nạn trên. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.