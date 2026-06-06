Kịp thời khống chế vụ cháy tại trụ sở làm việc ở Đà Nẵng 06/06/2026 20:54

(PLO)- Vụ cháy xảy ra trong phòng làm việc của cơ quan Đảng ủy, Mặt trận đoàn thể xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 6-6, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy, Mặt trận đoàn thể xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng xảy ra cháy tại khu vực phòng làm việc.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban CHQS xã Thượng Đức đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức chữa cháy, khống chế đám cháy.

Lực lượng chữa cháy khẩn trương di chuyển hồ sơ, tài liệu.

Ban CHQS xã đã huy động hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ xã Thượng Đức cùng lực lượng hỗ trợ từ Ban CHQS xã Đại Lộc tham gia ứng cứu. Các lực lượng phối hợp với Công an xã, an ninh cơ sở, cán bộ, nhân viên Đảng ủy xã và người dân di chuyển tài sản, hồ sơ, vật chất ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đến 18 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy 4 phòng làm việc, gồm phòng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã, Hội Cựu chiến binh xã và kho vật chất của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Một phần hồ sơ, tài liệu và vật chất phục vụ công tác bị hư hỏng.

Việc kịp thời huy động lực lượng, tổ chức chữa cháy hiệu quả đã thể hiện tinh thần chủ động, phản ứng nhanh của Ban CHQS xã Thượng Đức trong xử lý các tình huống đột xuất, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.