Ông Zelensky phê chuẩn chiến dịch gây áp lực 40 ngày lên Nga 26/06/2026 06:30

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê chuẩn chiến dịch gây áp lực kéo dài 40 ngày lên Nga trong bối cảnh Mỹ được cho là đã từ bỏ vai trò trung lập trong cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 25-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã phê duyệt kế hoạch cho Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) tiến hành một chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt cuộc chiến, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky ra thông báo trên sau cuộc gặp giữa ông và quyền lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara. Ông Zelensky cho biết chỉ huy này đã báo cáo về "kế hoạch trừng phạt dài hạn, trừng phạt trung hạn và những kết quả mà SBU đã đạt được”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã chấp thuận cho SBU tiến hành "một chiến dịch gây ảnh hưởng kéo dài 40 ngày... chống lại [Nga] nhằm buộc họ chấm dứt chiến sự”.

Ông Zelensky không cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch 40 ngày này. Nhà lãnh đạo Ukraine đã ca ngợi SBU, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha tinh nhuệ, vì những thành công gần đây trong việc "tấn công vào nhân sự và trang thiết bị của” lực lượng Nga.

Trong vài tuần qua, lực lượng Ukraine đã giáng một loạt đòn vào hệ thống hậu cần, cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bằng cách tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ vào Crimea và Moscow.

"Điều quan trọng là, trong nhiều tháng liên tiếp, SBU đã thể hiện hiệu suất cao nhất trong việc bảo vệ các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau" - ông Zelensky nói.

Những thành công gần đây của Ukraine được cho là đã gây ấn tượng với Washington. Một quan chức cấp cao Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật thúc giục Tổng thống Zelensky hành động "mạnh mẽ hơn" chống lại Nga.

Theo trang tin Clash Report, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 25-6 nói rằng Mỹ đã chính thức từ bỏ vai trò “trung gian hòa giải trung lập” trong cuộc chiến Ukraine và hiện coi mình là đối tác của Kiev, cam kết hỗ trợ chủ quyền của Ukraine.

Ông Macron nhấn mạnh rằng văn bản ngoại giao mới của Mỹ, được nhất trí với các đồng minh châu Âu, cam kết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine.

Ông Macron mô tả sự thay đổi này là mang tính lịch sử, nói rằng “lần đầu tiên Mỹ thông qua một văn bản tuyên bố rằng họ không còn là bên trung gian trung lập nữa, mà sát cánh cùng chúng tôi trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp hỗ trợ quân sự, hỗ trợ năng lượng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga”.

Mỹ, Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.