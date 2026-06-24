Điện Kremlin: Chỉ có răn đe hạt nhân mới bảo vệ thế giới khỏi chiến tranh toàn cầu 24/06/2026 19:02

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chỉ có răn đe hạt nhân mới bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh toàn cầu, trong bối cảnh an ninh thế giới đang bị xói mòn.

Ngày 24-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chỉ có răn đe hạt nhân mới bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh toàn cầu, trong bối cảnh an ninh thế giới đang bị xói mòn, theo hãng thông tấn Tass.

"Hiện nay, [an ninh toàn cầu] đang bị xói mòn trên nhiều phương diện. Trên thực tế, chúng ta không còn gì khác trên thế giới ngoài răn đe hạt nhân. Đó là thứ duy nhất bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh toàn cầu" – ông Peskov nói tại Diễn đàn Khoa học và Chuyên gia quốc tế Primakov Readings lần thứ 12 diễn ra tại thủ đô Moscow (Nga).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng sự răn đe hạt nhân "không ngăn chặn được các xung đột khu vực, mà đáng tiếc là khả năng của xung đột khu vực đang gia tăng".

Liên quan vấn đề khả năng chiến tranh hạt nhân, trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột hạt nhân, gây ra những hậu quả thảm khốc đối với an ninh toàn cầu.

Cụ thể, trong bài viết mang tên “Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu”, ông Lavrov cho rằng đường lối đối đầu Nga và việc tiếp tục mở rộng của NATO đang tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng.

“Tình hình hiện nay đặt ra những nguy cơ lớn đối với an ninh toàn cầu. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành các đòn tấn công hạt nhân, kéo theo những hậu quả thảm khốc” – ông viết.